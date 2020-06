Scalable Capital startet Neo-Broker

Scalable Capital startet den ersten Neo-Broker mit Trading-Flatrate in Deutschland. Auf der Plattform, die ab sofort zur Verfügung steht, können Aktien, ETFs und Fonds gehandelt werden. Kunden erhalten im PRIME Broker eine unbegrenzte Anzahl an Trades und ETF-Sparplänen für 2,99 Euro pro Monat. Weitere Gebühren fallen nicht an. Der FREE Broker bietet ein kostenloses Depot und jeden Trade für nur 0,99 Euro; ein ETF-Sparplan ist zusätzlich gratis.





Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.