SCHENKEN SIE SICH FROH!

MIT EINEM ETF-SPARPLAN VON iSHARES

Schenken macht Freude! Und wenn das Geschenk auch einen nachhaltigen Nutzen hat, wie beispielsweise ein ETF-Sparplan, ganz besonders. Wir haben alle Informationen, wie Sie einen ETF-Sparplan erstellen und auch verschenken können, für Sie gesammelt.

Nachhaltiger Frohsinn auf beiden Seiten

Schenken macht einfach glücklich. Jeder weiß es, und es ist sogar wissenschaftlich belegt.Die US-amerikanischen Forscher Ed O’Brien von der University of Chicago und Samantha Kassirer von der Northwestern University haben in einer Studie belegt, dass Andere zu beschenken dauerhaft glücklicher macht als Geld für sich selbst auszugeben. Wenn wir ein bestimmtes freudiges Ereignis mehrfach erleben, ist das empfundene Glück bei jeder Wiederholung ein wenig kleiner. Anderen Menschen Geschenke zu machen, scheint von diesem Gewöhnungseffekt ausgeschlossen zu sein, schreiben sie 2018 im Journal „Psychological Science“.

Ob sich der genannte Effekt nochmal verstärkt, wenn das Geschenk zusätzlich einen nachhaltigen und sinnvollen Nutzen hat, ist leider noch nicht weiter erforscht. Fakt ist jedoch, dass ein ETF-Sparplan genau diese Eigenschaften erfüllt und die Beschenkten sich später ein zweites Mal freuen dürfen.

Und so funktioniert's

Um in einen ETF-Sparplan zum Beispiel Ihres Paten- oder Enkelkindes per Dauerauftrag oder Überweisung einzahlen zu können, benötigen Sie die IBAN des Depot-Verrechnungskontos. Hat das Kind noch kein Depot, können die Eltern in wenigen Schritten eines eröffnen.

In 3 Schritten zum Depot

Depot eröffnen: Eröffnen Eltern im Namen des Kindes ein Depot, benötigen Sie die Geburtsurkunde und ab 16 Jahren zusätzlich den Personalausweis des Kindes. In den meisten Fällen gelten bei Depots für Kinder die gleichen Konditionen wie für Erwachsene. Bei einigen Banken gibt es aber auch spezielle Junior-Depots ohne Kontoführungsgebühren und reduzierten Ordergebühren. Informieren Sie sich am besten direkt bei unseren Partnern.



ETF auswählen: Informieren Sie sich auf unseren Seiten, durch weitere Online-Recherche oder durch ein Beratungsgespräch bei Ihrer Bank oder bei einem freien Berater über Ihre Auswahlmöglichkeiten. Hier erfahren Sie, welche ETF-Sparpläne von iShares bei anderen Anlegern am beliebtesten sind.



Sparplan einrichten: Bei der Einrichtung des Sparplans brauchen Sie dann die Wertpapierkennnummer (WKN) des ausgewählten ETFs, das gewünschte Intervall (meistens monatlich) und die Höhe der Rate. Meist kann ein Sparplan bereits ab 25 Euro monatlich eingerichtet werden. Ist das Depot eröffnet und der Sparplan eingerichtet, können Eltern die IBAN des Verrechnungskontos für einen Dauerauftrag an die Verwandten und Freunde weitergeben.Übrigens: Hat das Kind die Volljährigkeit erreicht, erhält es automatisch die komplette Kontrolle über das angesparte Geld.

Geschenkt: Sparplan-Urkunde als Download

Zugegeben - ein Sparplan ist nicht das greifbarste Geschenk. Wir haben aus diesem Grund eine Sparplan-Urkunde in verschiedenen tollen Designs erstellt, die Sie bei uns downloaden und zum gegebenen Anlass überreichen können. Die Sparplan-Urkunden zum Download finden Sie auf unserer Website





Risiken

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird.

Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

BlackRock hat nicht geprüft, ob sich diese Anlage für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft eignet. Die angezeigten Daten sind nur eine zusammenfassende Information. Eine Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des jeweiligen Prospekts getroffen werden, der beim Manager erhältlich ist.

