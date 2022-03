Scholz deutet deutsche Zustimmung zu einem finnischen Nato-Beitritt an

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat angedeutet, dass Deutschland einen finnischen Nato-Beitritt unterstützen würde.

"Wünsche, die Finnland an uns richtet und an die Allianzen, in denen wir drin sind, sind uns immer höchst willkommen", sagte Scholz am Mittwoch vor einem Treffen mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin in Berlin auf eine entsprechende Frage.

Scholz erinnerte daran, dass es auch in der EU eine Beistandsverpflichtung der Mitglieder gebe. Zudem existiere bereits eine Kooperationsbeziehung zwischen dem neutralen Finnland und der Nato. Marin sagte, dass die finnische Regierung im Frühjahr eine Entscheidung treffen wolle. Dabei suche man einen größtmöglichen Konsens. "Es ist möglich, dass Finnland den Beitritt sucht", sagte sie und verwies auf das veränderte sicherheitspolitische Umfeld durch den russischen Einmarsch in die Ukraine. Hintergrund ist, dass sowohl in Finnland als auch Schweden die Zustimmung zu einem Nato-Beitritt deutlich gestiegen ist. Russland hat dagegen vor einem Beitritt beider neutraler EU-Staaten zum westlichen Verteidigungsbündnis gewarnt.