Scholz - Ukraine kämpft um das Überleben

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht eine dramatische Zuspitzung der Lage in der Ukraine.

"Die Ukraine kämpft buchstäblich um das Leben", sagte Scholz am Dienstag in Berlin. Die russischen Truppenbewegungen seien derzeit "sehr umfassend". "Wir dürfen uns nichts vormachen: Das wird noch eine ganz, ganz dramatische Zeit werden." Die Bilder von Toten und Verletzten sowie zerstörten Gebäuden seien "nur der Anfang von dem, was wahrscheinlich noch kommt".

Scholz forderte den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, sofort die Kämpfe einzustellen und die russischen Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Der Westen werden weitere Sanktionspakete erlassen. Die bisherigen Sanktionen wirkten aber bereits.