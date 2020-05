Schweizer Börse fester - Anleger setzen auf anziehende Konjunktur

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet.

Beflügelt von der Hoffnung auf eine Belebung der Konjunktur griffen die Anleger zu Industrie- und Finanzwerten. Den zunehmenden Optimismus angesichts der fortschreitenden Lockerungen der einschneidenden Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie spiegelt etwa der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex. wider, der nach einem historischen Tief wieder stieg. Der Leitindex SMI legte um 1,3 Prozent auf 9813 Punkte zu.

An die Spitze der Schweizer Bluechips setzte sich Adecco: die Aktien des Personaldienstleisters zogen 3,5 Prozent an. Der Elektrotechnikkonzern ABB, der Zementproduzent LafargeHolcim, der Luxusgüter-Hersteller Richemont und der Versicherer Zurich gewannen mehr als zwei Prozent an Wert.

Am breiten Markt schossen Aryzta-Titel 13 Prozent hoch. Die Anleger spekulierten bei dem Backwaren-Hersteller auf eine positive Überraschung anlässlich des Zwischenberichts am Dienstag, etwa die Trennung von wenig rentablen Bereichen. Der Umsatz dürfte Analysten zufolge im dritten Geschäftsquartal wegen der Coronavirus-Einschränkungen um rund ein Viertel gesunken sein.