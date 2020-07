Sealed Air wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der US-Verpackungshersteller Sealed Air Corp. (ISIN: US81211K1007, NYSE: SEE) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 16 US-Cents an seine Investoren. Die Ausschüttung erfolgt am 18. September 2020 (Record date: 4. September 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,64 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 36,84 US-Dollar (Stand: 17. Juli 2020) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,74 Prozent. Sealed Air mit Sitz in Charlotte, North Carolina, ist ein Hersteller von Verpackungsmaterialien und Systemen für Produktschutz, Produktpräsentation und für Verpackungen von Lebensmitteln in Industrie- und Endverbrauchermärkten. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 1,17 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,11 Mrd. US-Dollar), wie am 5. Mai berichtet wurde. Dabei stand ein Gewinn von 126,6 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 57,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2020 auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 7,51 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Juli 2020). Redaktion MyDividends.de