SERVICENOW - Dieser Widerstand steht nun im Fokus

ServiceNow Inc. - WKN: A1JX4P - ISIN: US81762P1021 - Kurs: 558,220 $ (NYSE)

Über die Chartbesprechung der Servicenow-Aktie Mitte Juni schrieb ich als Headline "Nun muss aber etwas kommen!" Und die Bullen drehten tatsächlich weiter auf. Kleiner Wermutstropfen: Außer zwei Seitwärtstagen zog die Kurszone zwischen 511,71 und 507,06 USD keine längere Verschnaufpause nach sich. Ein Rücksetzer in Richtung 487,27 USD kam nicht zustande. Die Bullen wählten vielmehr den direkten Weg in Richtung 540 USD, ließen dort auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch hinter sich und erreichten in der Vorwoche das nächste Widerstandsband zwischen 562,40 und 566,70 USD. Dort kam es zu einem kleinen Rücksetzer, der aber schnell wieder gekauft wurde.

Das dabei entstandene Zwischentief bei 539,75 USD bietet nun neue Absicherungsmöglichkeiten. Sowohl für Ausbruchstrader, die die jüngste Strecke gen Norden mitnehmen konnten als auch für diejenigen, die es prozyklisch erneut versuchen wollen. Denn über der Widerstandszone zwischen 562,40 und 566,70 USD wäre das Allzeithoch bei 598,37 USD das nächste logische Ziel.

Scheitert die Aktie von Servicenow dagegen an der charttechnischen Hürde und gibt unter 539,75 USD nach, wäre eine kleine Topbildung im Chart abgeschlossen, die auch zu Verlusten wieder unter den bereits überschrittenen Abwärtstrend führen könnte.

Fazit: Bislang lassen die Bullen bei der Aktie von Servicenow nur wenig auf der Unterseite zu. Gelingt ein Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 562,40 und 566,70 USD, wären neue Allzeithochs erreichbar. Absicherungen bieten sich unter dem Zwischentief bei 539,75 USD an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,52 5,74 7,17 Ergebnis je Aktie in USD 4,63 5,51 7,03 Gewinnwachstum 19,01 % 27,59 % KGV 120 101 79 KUV 24,3 19,2 15,3 PEG 5,3 2,9 *e = erwartet

ServiceNow-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)