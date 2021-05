SERVICENOW - Einmal komplett durchgereicht

ServiceNow Inc. - WKN: A1JX4P - ISIN: US81762P1021 - Kurs: 485,240 $ (NYSE)

Nach einem deutlichen Downgap infolge der Vorlage des Quartalsberichts bekam die Aktie von Servicenow zuletzt keinen Fuß mehr auf den Boden. Sämtliche kurzfristige Chartsupports wurden gerissen. Heute notierte der Wert auf Intraday-Basis bereits unter der Unterstützung bei 462,50 USD und damit auf einem neuen Jahrestief, ehe eine technische Erholung einsetzte.

Für die Bullen wird es nun wichtig sein, die Tagestiefs zu halten und möglichst in den kommenden Tagen weitere Gewinne folgen zu lassen. Dabei dient der EMA200 bei gut 492,34 USD, vor allen Dingen aber die Zone zwischen 507,06 und 511,71 USD, als Widerstand. In letzterem Kursbereich wird in Kürze auch der EMA50 auftreffen. Sollte er zurückerobert werden, könnten die Bullen das Schließen der Ende April gerissenen Kurslücke bewirken. Ein möglicher Zielbereich liegt zwischen 562,40 und 566,70 USD.

Auf der Unterseite bleibt auf Schlusskursbasis die Unterstützung bei 462,50 USD wichtig. Wird diese aufgegeben und fällt die Aktie auf neue Tiefs unter 452,64 USD, drohen deutliche Kursverluste. Auch Kurse unter 400 USD wären in einem solchjen Szenario vorstellbar.

Was hat der Kursrutsch bewertungstechnisch verändert? Nicht viel. Die KUVs sind mit 17 und 13 immer noch sportlich, die KGVs mit 88 und 68 sowieso. Weitere Kursverluste wären unter diesem Aspekt sogar zu begrüßen, insofern mal als potenzieller Neueinsteiger bislang noch an der Seitenlinie steht.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,52 5,74 7,16 Ergebnis je Aktie in USD 4,63 5,51 7,07 Gewinnwachstum 19,01 % 28,31 % KGV 104 88 68 KUV 21,1 16,6 13,3 PEG 4,6 2,4 *e = erwartet

