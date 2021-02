SFC Energy: Pause beendet, Rally geht weiter – Aktie nähert sich mit 10 Prozent Aufschlag wieder Rekordhoch

Langfristig läuft es für die Papiere von SFC Energy, auf Jahressicht steht ein Plus von über 125 Prozent zu Buche. Allein in den letzten drei Monaten konnte die Aktie gut 76 Prozent an Wert dazu gewinnen. Aus diesem Kontext heraus scheinen die 22 Prozent Abschlag vom bisherigen Rekordhoch bei 33,90 Euro zu Anfang der Woche weniger schlimm.

Im heutigen Handel haben die Papiere jedoch bereits wieder Käufer gefunden. Zuletzt kosteten die Aktien des Brennstoffzellen-Herstellers fast 10 Prozent mehr als tags zuvor. Am Montag hatte das Unternehmen optimistische Signale für 2021 gesendet.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: ramcreations / Shutterstock.com

