Shop Apotheke: Umzug und angespannter Arbeitsmarkt sorgen für Wachstumsdelle – Aktie kämpft mit Chartunterstützung

Eine Wachstumsdelle hat die Anleger der Shop Apotheke am Dienstagmorgen auf dem falschen Fuß erwischt. Die Papiere fielen beim Broker Lang & Schwarz im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut vier Prozent auf 151,50 Euro. Laut dem Unternehmen sorgen aktuell ein angespannter Arbeitsmarkt und der Umzug an den neuen Standort in Sevenum für eine vorübergehend reduzierte Logistikkapazität. Das Wachstum habe sich daher im zweiten Quartal temporär verlangsamt, hieß es. Die Jahresziele bestätigte das Management zwar, bezeichnete sie nun aber als herausfordernd.

Angesichts des sich abzeichnenden Kursrutsches dürften die Papiere des MDax-Konzerns am Dienstag auf Xetra abermals ihre jüngste Unterstützung testen. So hatten sie sich zuletzt mehrfach im Bereich um die 150 Euro stabilisiert. Zuletzt lasteten insbesondere Rückschläge bei der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland auf dem Kurs.

dpa-AFX

Werbung Knock-Outs zur SHOP APOTHEKE EUROPE NV Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

___________________________________________________________________

onvista-Redaktion: Da die Shop Apotheke als Krisengewinner glänzen konnte, war sie lange ein Liebling der Anleger. Entsprechend hoch ist die Bewertung gezogen, die dann auf negative Nachrichten empfindlich reagiert hat. Die schleppende Einführung des E-Rezepts und der nun deutlich bessere Verlauf der Impfkampagne haben den Kurs bereits deutlich Tribut zollen lassen.

Hinzu kommen noch die schwächere Marge aus dem ersten Quartal und der Umzug an den neuen Standort, der die Geschäfte kurzfristig belastet. Mit dem Fall sowohl unter die kurzfristige 21-Tage-Trendlinie, als auch unter den 50- und 200-Tage-Trend ist die Aktie auch charttechnisch deutlich angeschlagen.

Sollte die Unterstützung bei 150 Euro nicht halten, rückt als nächstes die langfristige Unterstützung bei 125 Euro ins Visier. Angesichts der Schieflage bietet die Aktie derzeit keine gute Kaufgelegenheit. Bei Erreichen der 125 Euro Marke kann jedoch über einen Einstieg nachgedacht werden, da der Umzug an den neuen Standort mit einem halbautomatisierten Lager die Geschäfte wieder ankurbeln dürfte, wenn er abgeschlossen ist, und auch das E-Rezept langfristig Wachstumschancen bietet.

Titelfoto: Tyler Olson / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Aktien kaufen für Einsteiger – alles was Sie zum Thema Börse und Aktien wissen müssen!