Shopify-Aktie: KGV >100 ein Problem?

Die Shopify-Aktie besitzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das in jedem Fall größer als 100 ist. Das erkennen wir schon, wenn wir uns das Zahlenwerk für das vorherige Geschäftsjahr 2020 ansehen. Bei einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,67 US-Dollar läge der Wert bei einem Aktienkurs von 874 US-Dollar sogar bei 327. Wir müssen nicht großartig diskutieren: Das ist teuer.

Allerdings tut sich im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich noch ein wenig was. Trotzdem sollte das KGV der Shopify-Aktie weiterhin auf einem relativ teuren Niveau und über der Marke von 100 bleiben. Ob das ein Problem ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für mich steht jedoch fest: Es muss nicht zwangsläufig eines sein.

Shopify-Aktie: Das KGV von 100 im größeren Kontext!

Es gibt jede Menge Prognosen, wo die Reise der Shopify-Aktie jetzt hingeht. Eine Durchschnittsprognose besagt, dass das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2021 bei 6,40 US-Dollar liegen könnte. Demnach würde sich das KGV auf einen Wert von 136 „verbilligen“. Wirklich günstig ist das jedoch natürlich nicht.

Aber es gibt einen entscheidenden größeren Kontext, den wir berücksichtigen müssen. Selbst wenn die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 lediglich einen Wert um 7,00 US-Dollar vorsehen: Diese Wachstumsgeschichte ist so gerade erst profitabel. Nachdem es in den Jahren 2014 bis 2019 konsequent einen Verlust je Aktie gegeben hat, liegt das Nettoergebnis erstmals im Jahre 2020 im positiven Bereich. Oder anders ausgedrückt: Jetzt beginnt erst die Phase, in der das Management womöglich das Gewinnwachstum skalieren kann.

Als Plattform für den E-Commerce verspricht die Shopify-Aktie grundsätzlich höhere Margen, auch das sollten wir bei dem Fokus auf das KGV von über 100 berücksichtigen. Wenn das Umsatzwachstum in dem zuletzt eingeschlagenen Tempo von beispielsweise 46 % im dritten Quartal weitergeht, das Ergebnis je Aktie jedoch überproportional wachsen kann, so sollte sich das KGV ziemlich rasant relativieren. Ein Wert von über 100 ist bei einer Wachstumsaktie jedenfalls so lange nicht schlimm, wie es die Perspektive auf weiterhin stark wachsende Ergebnisse gibt.

Vision vs. Bewertung

Die Shopify-Aktie ist damit erneut ein Beispiel, bei dem die Vision gegen die Bewertung gemessen werden sollte. Im Raum steht ein großes Ökosystem, das vielen kleinen Händlern im Onlinehandel die Möglichkeit gibt, eine gewisse Reichweite zu erzielen. Mit starken Produkten und Dienstleistungen, wofür sich der Plattformbetreiber nicht schlecht bezahlen lässt. Über 40 Mrd. US-Dollar an Gross Merchandise Volume pro Quartal zeigen, dass dieses Geschäftsmodell schon heute lukrativ ist. Aber auch, dass noch eine Menge Luft nach oben besteht.

Ein KGV von 100 ist für jede Aktie immer teuer. Aber es gibt die Option, dass das Gewinnwachstum in den nächsten Jahren signifikant anzieht und sich die Bewertung konsequent relativiert. Das gilt es jetzt zu beweisen. Marktschlagende Renditen sind aufgrund einer solchen Bewertung jedenfalls gewiss nicht ausgeschlossen.

Der Artikel Shopify-Aktie: KGV >100 ein Problem? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Shopify.

