Sicher investieren in einer unsicheren Börsenwelt: 3 Möglichkeiten

Sicher investieren in einer Börsenwelt, die von Volatilität, Risiken und auch Gefahren geprägt ist und jeder Menge kurzfristiger Unsicherheit. Ist das eigentlich möglich? Eine Frage, die sich womöglich auch so mancher Foolishe Investor stellt.

Grundsätzlich sollte man dabei bedenken, dass kurz- und mittelfristig natürlich vieles möglich ist. Allerdings kann man als Investor selbst einige Weichen stellen, um sicherzugehen, dass das Investieren in einer unsicheren Börsenwelt zumindest von einem selbst bestmöglich praktiziert wird.

Sicher investieren: Auf bekannte Unternehmen setzen

Wer sicher investieren möchte in einer teilweise von Unsicherheit geprägten Welt, der sollte sich an das halten, was man kennt. Aber auch jedem anderen Verbraucher ein Begriff ist und beliebte Produkte oder Dienstleistungen herstellt beziehungsweise betreibt.

Das kann einem als Investor Sicherheit geben. Ganz einfach, indem man häufig mit diesem Ansatz auf defensive Klasse gewisser Unternehmen setzt. Bekanntheit führt in der Regel zu starken Marken, zu Wettbewerbsvorteilen und so manches Mal auch zu einem eher defensiven Geschäftsmodell.

Sicher investieren kann daher die Aktienauswahl betreffen. Bekannte Unternehmen könnten dabei vergleichsweise konservativer sein. Natürlich können auch diese Aktien korrigieren oder teilweise crashen. Außerdem besitzen sie häufig einen höheren Preis, was das Renditepotenzial deutlich einschränken könnte.

Geld anlegen, das du lange nicht benötigst

Aus diesem Grund ist es wichtig, sein Geld langfristig in Aktien zu investieren, wenn man es sicher halten möchte. Ein Jahrzehnt sollte es mindestens sein. Wenn nicht idealerweise sogar noch länger. Auch das hat seinen Grund, der dein Bedürfnis nach Sicherheit stillen kann.

Gerade über viele Jahre führt der Faktor Zeit schließlich dazu, dass nicht die Aktienkursperformance im Vordergrund steht. Nein, sondern die Unternehmensperformance. Kurzfristig mögen die Börsen ein Schönheitswettbewerb sein. Langfristig-orientiert sind Aktienmärkte jedoch eine Waage, die sich an Gewinnen und Wachstum orientieren.

Wer daher sicher investieren möchte, der darf den Faktor Zeit nicht aus dem Auge verlieren. Für die Rendite und die Wahrscheinlichkeit, nicht mit einem Verlust zu gehen, ist das überaus entscheidend.

Sicher investieren: Den ganzen Markt im Fokus

Wer außerdem sicher investieren möchte, der sollte überlegen, auf den breiten Markt zu setzen. Auch das hat einen Grund: Nämlich Diversifikation. Natürlich kann man sich im Endeffekt auch ein sehr breites Portfolio zulegen. Eine weitere Variante, die ebenfalls möglich ist.

Diversifikation reduziert den Einfluss einer einzelnen Aktie auf das Gesamtdepot. Ein Fehler bei der Aktienauswahl wirkt sich entsprechend nicht ganz so stark aus. Zudem setzt man als Investor darauf, dass ein ganzer Markt langfristig orientiert ein solides Wirtschaftswachstum hinlegt. Oder anders ausgedrückt: Sicher investieren mit dem breiten Markt ist eine langfristig orientierte Wette auf eine ganzheitliche Wirtschaftsleistung. Auch das ist eine solide Option in einer teilweise unsicheren Börsenwelt.

