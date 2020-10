SIEMENS - Abwärtstrend noch nicht überstanden

Für Einsteiger: Wir verwenden in fast allen unseren Analysen auf GodmodeTrader.de sogenannte Kerzencharts (engl. candlestick charts) zur Darstellung der Kursverläufe. Grundsätzlich gibt es verschiedene Arten der Darstellung, so wie man auch z.B. Diagramme je nach Thema und Untersuchungsgegenstand unterschiedlich darstellen kann. Hier geht es zu einer Übersicht.der wichtigsten Chartarten. Kerzencharts verbinden dabei gleich zwei Vorteile: Im Gegensatz zu Liniencharts, die immer nur den letzten Handel - also den Schlusskurs eines Basiswertes - mit einer Linie von Tag zu Tag oder Zeitintervall zu Zeitintervall miteinander verbinden, zeigen Kerzencharts auch das Tagestief, das Tageshoch und den Eröffnungskurs als zusätzlich wichtige Informationen an. Gerade dann, wenn man exakt analysieren möchte oder viel mit Charttechnik arbeitet, ist es durchaus relevant, wo die Extrema im Kursverlauf liegen. Ob der höchste Kurs einer Aktie bei z.B. 103 EUR lag, oder ob man im Chart nur den Schlusskurs einer Periode angezeigt bekommt, der z.B. nur bei 99 EUR notierte, kann durchaus einen erheblichen Unterschied machen. Der zweite Vorteil ist der, dass die Kursspanne zwischen Eröffnungs-und Schlusskurs durch einen sog. Kerzenkörper markiert wird. Und je nach dem, ob der Schlusskurs über oder unterhalb der Eröffnung lag, bekommt dieser Körper eine andere Farbe (z.B. rot vs. grün). Man sieht bei Kerzencharts also auch auf einen Blick, ob die Kurse an einem Tag gestiegen oder gefallen sind. Zusätzlich lassen sich aus dieser Darstellungsform viele weitere kurzfristige Informationen ziehen und sogar komplexe Handelsstrategien entwickeln. Da dies den Rahmen sprengen würde, möchte ich auf zwei Artikel hinweisen: Zum einen einen Abschnitt aus unserem großen kostenlosen Chartlehrgang zum Thema Candlesticks/Kerzencharts und zum anderen eine ausführliche Aufarbeitung der Vorteile von Kerzencharts.