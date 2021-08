SIEMENS GAMESA - Nach dem Gap-Close geht es wieder abwärts

Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17 - WKN: A0B5Z8 - ISIN: ES0143416115 - Kurs: 24,950 € (XETRA)

Es läuft einfach nicht bei Siemens Gamesa. Enttäuschende Zahlen schickten die Aktie des Windkraftanlagenbauers wie auch die der Mutter Siemens Energy im Juli in den Keller und auf neue Jahrestiefs. Heute folgt die nächste Hiobsbotschaft. So wird Siemens Energy den Vertrieb in China einstellen. Zwar werde man dort noch weiter produzieren, allerdings nur für den Export, wie etwa nach Japan. Dies erläuterte der Vorstandsvorsitzende Andreas Nauen der Wirtschaftswoche. Auch in anderen Ländern, wie beispielsweise Russland oder der Türkei, steht das Geschäft auf dem Prüfstand. Da die Rohstoffkosten angezogen haben, sind auch Preiserhöhungen geplant.

Analysten rechnen auch im laufenden Jahr 2021 mit Verlusten bei Siemens Gamesa. Erst 2022 soll der Turnaround geschafft werden. Die Erlöse könnten dann in Richtung 10,84 Mrd. EUR anziehen bei einem Mini-Gewinn von 0,05 EUR je Aktie.

Aus charttechnischer Sicht ist die Situation klar: Der Abwärtstrend seit Januar 2021 ist voll intakt. Das im Juli gerissene Gap bei 26,01 EUR wurde geschlossen, der Chart damit bereinigt. Erst über dem Dreifachwiderstand aus Abwärtstrend, Gapkante und EMA200 werden Erholungen in Richtung 28,99 EUR wahrscheinlicher. Darunter zeigt der Weg des geringeren Widerstands abwärts in Richtung 23,95 und 21,00 EUR.

Fazit: Operativ hat Siemens Gamesa deutlich zu kämpfen, der Chart der Aktie weist einen absolut intakten Abwärtstrend auf. Eine abgeschlossene Bodenbildung liegt bislang nicht vor.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 9,48 10,24 10,84 Ergebnis je Aktie in EUR -1,35 -0,74 0,05 KGV - - 499 Dividende je Aktie in EUR 1,00 1,10 1,50 Dividendenrendite 4,00 % 4,41 % 6,01 % *e = erwartet

