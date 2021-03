SIEMENS - Kreuzunterstützung als Sprungbrett?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 135,640 € (XETRA)

Mit dem Anstieg über den Widerstand bei 120,66 EUR, das Rallyhoch aus dem August 2020, setzte sich ein Ende Oktober bei 98,50 EUR begonnener Aufwärtstrend bei der Aktie von Siemens fort und führte in der Spitze sogar über das damalige Allzeithoch bei 133,50 EUR aus dem Jahr 2017.

Am alten Rekordhoch müssten die Bullen aktiv werden

In den letzten Tagen schraubten die Bullen das neue Rekordhoch auf 141,32 EUR, ehe es zu einer leichten Korrektur kam. Diese trifft jetzt auf das alte Allzeithoch und eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie. Dort sollte die Käuferseite jetzt also aktiv werden, um eine Fortsetzung der Korrektur bis 128,26 EUR und darunter bis 125,56 EUR zu verhindern.

Sollte dies gelingen, hätte die Siemens-Aktie Gelegenheit bis 138,50 EUR zu steigen und darüber das neue Rekordhoch in Angriff zu nehmen. Ein dynamischer Ausbruch über die Marke würde Aufwärtspotenzial bis zum mittelfristigen Kursziel bei 145,00 EUR generieren. Dort wäre allerdings mit einer scharfen, ggf. mehrwöchigen Korrektur zu rechnen.

Bruch von 133,50 EUR wäre ein Dämpfer

Fällt die Aktie dagegen nach einem Unterschreiten von 133,50 EUR in den nächsten Tagen auch unter 125,56 EUR zurück, wäre auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen und die Rally hätte einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Gleichzeitig würde damit die Wahrscheinlichkeit deutlich steigen, dass mit 141,32 EUR ein übergeordnetes Hoch ausgebildet wurde, das etliche Monate Bestand haben kann. In diesem Fall müsste man sich also zunächst auf Abgaben bis 120,66 und 116,30 EUR einstellen.

Siemens AG

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)