SIEMENS - Kurzer Pullback vor weiterer Rally?

Die Siemens-Aktie befindet sich seit rund einem Jahr in einer starken Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt dieser Rally ist ein Tief bei 58,77 EUR. Am 03. Februar 2021 markierte die Aktie ein neues Allzeithoch bei 137,52 EUR.

Anschließend konsolidierte die Aktie einige Tage. Sie behauptete sich dabei oberhalb des noch offenen Teils des Aufwärtsgaps vom 22. Januar. Am 08. März erfolgte der Ausbruch aus der kleinen Konsolidierung. Im gestrigen Handel notierte der Wert fast am Allzeithoch. Heute kommt es zu leichten Verlusten.

Bullen mittelfristig mit den besseren Karten

Das Chartbild der Siemens-Aktie ist bullisch. Das scheinbare Scheitern am Allzeithoch ist noch kein klares Verkaufssignal. Es könnte aber zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab 03. Februar bei heute 131,69 EUR führen. Anschließend bestünde eine gute Chance auf eine weitere Rally in Richtung 140,48 und 147,31 EUR.

Sollte es allerdings zu einem Rückfall in den gebrochenen Trend kommen, wäre die Rally zunächst einmal abgesagt. Ein erneuter Rücksetzer in Richtung 126,64 und sogar ein Schließen des Gaps vom 22. Januar, was Kurse um 124,22 EUR bedeuten würde, wären dann möglich.

