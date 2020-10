Silber Future dreht am Fibo

Die letzten Jahre über tendierte Silber in einer ausgesprochen breiten Handelsspanne von 14,00 bis 21,00 US-Dollar grob seitwärts. Der Corona-Crash zwang den Preis zeitweise auf 11,62 US-Dollar abwärts, schnell erholte sich das Metall wieder und schoss regelrecht in den Sommermonaten auf nahezu 30,00 US-Dollar hoch. Seit Juli konsolidiert das Metall seinen vorherigen Anstieg aus und fiel in den zuletzt erwarteten Unterstützungsbereich um das 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 22,90 US-Dollar zurück. In dieser Woche startete genau an dieser Stelle eine Gegenreaktion zur Oberseite, nun wird es spannend zu beobachten sein, wie sich ein potenzieller Boden an der ersten möglichen Trendwendestelle entwickeln kann.

Geduld ist gefragt

Greifbare Handelsansätze auf mittelfristiger Basis sind aktuell nicht vorhanden, sehr kurzfristig orientierte Anleger könnten dagegen einen Pullback zurück an 25,12 bzw. 26,00 US-Dollar auf Sicht der nächsten Tage handeln. Um aber wirklich greifbare Ergebnisse zu bekommen, sollten noch einige Wochen abgewartet werden, vielleicht prägt sich tatsächlich im Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements ein tragfähiger Boden heraus. Für den kurzfristig orientierten Anleger kann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA2HSE ganz nützlich sein. Ein Rückfall unter 22,50 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis dürfte dagegen die Annahme weitere Rückschläge in Richtung 21,00 US-Dollar und die dort verlaufende Eingrenzung der letzten Jahre stützen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 24,40 // 25,12 // 26,00 // 26,79 Unterstützungen: 22,90 // 22,18 // 21,66 // 21,00

Fazit

Wer möchte, kann auf einen Rebound des Silberpreises in den genannten Bereich von 26,00 US-Dollar über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA2HSE setzen und am Ende eine schnelle Rendite von 95 Prozent absahnen. Allerdings läuft die Gefahr mit, dass es sich hierbei lediglich um einen kleinen Hüpfer auf der Oberseite handelt, sodass der Silberpreis noch auf 21,00 US-Dollar weiter durchrutscht. Daher sollten vorzugsweise kleine Handelsgrößen gehandelt werden, eine sehr engmaschige Beobachtung bleibt stets erforderlich!

Strategie für steigende Kurse WKN: MA2HSE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,17 - 2,18 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 21,00 US-Dollar Basiswert: Silber (Troy Ounce) KO-Schwelle: 21,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 23,54 US-Dollar Laufzeit: Open end Kursziel: 4,27 Euro Hebel: 9,2 Kurschance: + 95 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

