Silber - Vorbereiten auf die nächste Rally

Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 23,15200 $/oz. (FXCM)

Das ist ein mittelfristiger Bullkeil! Aus charttechnischer Sicht müsste Silber eigentlich bald beginnen zu steigen. Wobei "bald" relativ ist. Die Abwärtskorrekturbewegung seit 18. Mai ist intakt und verläuft in einem bullischen Keilmuster. Langsam bewegt sich das Kursgeschehen in die Keilspitze hinein. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Silber nach oben ausbricht und wieder in Richtung 29 USD ansteigen kann.

Ich arbeite derzeit nur mit einem dünnen grauen Prognosepfeil, weil ich derzeit noch keinen sinnvollen Buy Trigger definieren kann. Ich warte dafür noch etwas ab.

Silber

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)