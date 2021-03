Simure: Viking Saga, ein brandneues Simulations-RPG von YOOZOO Games gibt es jetzt im Early Access für Android

Werden Sie ein Wikinger-Jarl, vergrößern Sie Ihre Ländereien, inspirieren Sie Ihr Volk und begeben Sie sich auf weltweite Reisen über bislang unbekannte Meere!

Gtarcade, der führende Publisher von Handyspielen, bekannt für seine beliebten Titel wie Game of Thrones: Winter is Coming oder Legacy of Discord, freut sich, ein neues Simulations-RPG ankündigen zu können – Simure: Viking Saga. Das von YOOZOO Games entwickelte Spiel ist ab sofort als Early Access-Version auf Google Play in den USA, Großbritannien, Deutschland, Brasilien, Indonesien und Russland verfügbar.

In Simure: Viking Saga simulieren die Spieler das Leben eines Wikinger-Jarls im 8.Jahrhundert und führen ihre Stämme in dem Kampf ums Überleben und ewigen Ruhm. Das Spiel bietet eine detaillierte Darstellung des Lebens der Wikinger mit realistischen und lebendigen Illustrationen und Landschaftsdesigns, die ein fesselndes Spielerlebnis schaffen. Im Laufe der Geschichte waren die Wikinger ein beeindruckendes Volk, das Stärke und Tapferkeit schätzte und raue Meere auf der Suche nach neuen Ländern befuhr. In Simure: Viking Saga, können die Spieler diese verschiedenen Facetten des Wikingerlebens neu erleben.

Die wichtigsten Features von Simure: Viking Saga sind:

Lebe das Leben eines echten Wikingers – entweder als geliebter und respektierter Anführer oder als gefürchteter Kriegsherr

Regiere dein Land richtig, sammle Ressourcen und trainiere deine Kämpfer, um deine Macht nach und nach zu stärken

Rekrutiere legendäre Helden, die an deiner Seite kämpfen und deinen Einfluss vergrößern

Segle ins Unbekannte, triff auf neue Kulturen und sammle exotische Schätze

Der Early Access beginnt am 25.März zu den folgenden Ortszeiten und bleibt eine Woche lang offen:

01.00 Uhr / 1am (Westküste USA)

04.00 Uhr / 4am (Ostküste USA)

05.00 Uhr / 5am (Brasilien)

08.00 Uhr / 8am (Großbritannien)

09.00 Uhr / 9am (Deutschland)

11.00 Uhr / 11am (Russland)

15.00 Uhr / 3pm (Indonesien)

Während des Early Access können Spieler beim täglichen Einloggen neue Charaktere einlösen. Spieler werden außerdem mit Ingame-Währung, Ressourcen und Pässen zu Ingame-Inhalten belohnt, wenn sie dem Spiel auf Facebook und Discord folgen und an einer Ingame-Umfrage teilnehmen. Obwohl die Early-Access-Accounts nach der Testphase zurückgesetzt werden, werden alle Käufe von Ingame-Währungen zu 200 % zurückerstattet, wenn das Spiel offiziell startet.

Weitere Informationen über den frühen Zugang finden Sie in diesem Post. Die offizielle Pressemappe zu Simure: Viking Saga inklusive Factsheet und Bildmaterial finden Sie hier.

