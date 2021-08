SIXT und TIER bauen Kooperation aus: SIXT integriert TIER E-Mopeds in SIXT App

Neben tausenden E-Scootern von TIER stehen Kunden in Berlin, Hamburg, Köln und München ab sofort auch die beliebten E-Mopeds über die SIXT App zur Verfügung



Damit setzt SIXT weiter auf eine starke Partnerschaft und treibt den kontinuierlichen Ausbau der integrierten Mobilitätsplattform ONE zum One-Stop-Shop für multimodale Mobilität voran



Kathrin Risom, Executive Director SIXT share: „Die E-Mopeds von TIER sind eine sinnvolle und logische Ergänzung unseres Mobilitätsangebots SIXT share. Wir bieten unseren Kunden auf der ONE-Plattform Mobilität aus einer Hand, von ein paar Minuten bis hin zu mehreren Monaten, von ein paar hundert Metern bis zu tausenden Kilometern.“



Pullach, 23. August 2021 - Der internationale Mobilitätsdienstleister SIXT erweitert sein Angebot SIXT share um die beliebten E-Mopeds des Partners TIER. Neben tausenden E-Scootern von TIER stehen Nutzern der SIXT App in Berlin, Hamburg, Köln und München ab sofort auch die rund 3.500 E-Mopeds der Marke zur Verfügung. Mit der Integration der gefragten Elektro-Zweiräder geht das Unternehmen auf Kundenwünsche im Bereich Mikromobilität ein. Die erweiterte Partnerschaft mit dem Berliner Mobility-Startup ist für SIXT der nächste logische Schritt beim kontinuierlichen Ausbau seiner integrierten Mobilitätsplattform ONE. So haben SIXT Kunden in Zukunft noch mehr Auswahl, um stets das für sie passende Fortbewegungsmittel für ihre aktuelle Situation zu finden. Und das alles über nur eine App, die SIXT App, mit einem Login und einem einheitlichen Zahlungsmittel. So sind SIXT Kunden immer und überall mobil, von ein paar Minuten bis zu mehreren Monaten.

Aufsteigen, abstellen, weiterfahren: Praktischer Fahrspaß bei voller Flexibilität

Ob für den Weg aus der Stadt zum Badesee oder die letzte Meile von der S-Bahn-Station zur Unterkunft - die E-Mopeds von TIER sind ideal für kürzere Strecken und bieten Platz für bis zu zwei Personen. Gerade jetzt, im Sommer, ist Fahrspaß mit den vollelektrischen Mopeds garantiert. Außerdem sind sie ebenso leise wie umweltfreundlich, da abgasfrei. Besonders praktisch: Die elektrischen Mopeds passen auch in die kleinste Parklücke.

Auch Pausen sind möglich, denn es gibt die Möglichkeit, einen Zwischenstopp von maximal zwei Stunden einzulegen. Mit einem Klick auf den entsprechenden Button in der SIXT App ist das E-Moped versperrt und steht dem Kunden zur Weiterfahrt zur Verfügung. Während der Miete darf das Geschäftsgebiet verlassen werden, erst zum Abschluss der Miete muss das Fahrzeug zurück ins Geschäftsgebiet gebracht werden.

Einmalig legitimieren und sofort losfahren

Verfügbar sind die TIER E-Mopeds zunächst in Berlin, Hamburg, Köln und München. Allen bereits angemeldeten SIXT share Kunden steht das Angebot ab sofort zur Verfügung. Nutzer, welche die Mopeds über die SIXT App buchen möchten, müssen lediglich ihren Führerschein (Klasse B), ihren Ausweis sowie ein Selfie in der App hochladen, um sich einmalig zu legitimieren. Wollen sie sich verfügbare E-Mopeds in der Nähe anzeigen lassen, können Kunden im Reiter Share der SIXT App filtern und wählen dort „E-Roller anzeigen“ aus. Bei der ersten Nutzung der E-Mopeds über die SIXT App erhält der Kunde ein Tutorial mit hilfreichen Informationen zur Nutzung. Der erforderliche Helm befindet sich im Helmfach der TIER Mopeds. Der Preis für eine Fahrt entspricht dem Preis bei der Buchung via TIER.

Dr. Kathrin Risom, Executive Director SIXT share: „Die beliebten E-Mopeds von TIER sind eine sinnvolle und logische Ergänzung unseres Mobilitätsangebots von SIXT share. Wir setzen auf starke Partnerschaften, um unseren Kunden/innen auf der ONE-Plattform Mobilität aus einer Hand anzubieten, von ein paar Minuten bis zu mehreren Wochen und von Kurz- bis Langstrecke und das alles über eine Schnittstelle, mit einem Login und einem Zahlungsmittel. Durch Kooperationen wie die Partnerschaft mit TIER können wir auf die individuellen Anwendungsfälle unserer Kunden/innen noch besser eingehen und ein breites Portfolio im Bereich Mikromobilität anbieten. So ermöglichen wir unseren Kunden/innen mobil zu sein, mit dem richtigen Fahrzeug in jeder Situation.“

Jan Halberstadt, Deutschland-Chef von TIER: „Dank unserer Partnerschaft mit SIXT share erleichtern wir den Zugang zu multimodalen Mobilitätslösungen und den Umstieg auf umweltfreundliche Alternativen zum eigenen Auto. So gelingt es uns, dass neue Mobilitätsformen wie unsere E-Mopeds zum alltäglichen und selbstverständlichen Bestandteil im Mobilitätsmix der Menschen werden und damit die Mobilität zum Guten zu verändern.“

Mit der Integration der E-Mopeds von TIER wächst die SIXT Mobilitätsplattform ONE weiter: Durch die Bündelung von digitaler Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing sowie der Vermittlung von Ride- und Taxidiensten und dem Auto Abo SIXT+ haben Kunden Zugriff auf mehr als 200.000 Fahrzeuge und Mobilitätsangebote von 1.500 Partnern mit über 1,5 Mio. Fahrern in mehr als 250 Städten weltweit. Mit dieser bislang einzigartigen Mobilitätsplattform treibt SIXT die kontinuierliche Entwicklung zu einem der international führenden digitalen Mobilitätsanbieter voran. Die vertiefte Partnerschaft mit dem europaweit führenden Mikromobilitäts-Anbieter TIER, der zudem für ein nachhaltiges Produktportfolio steht, untermauert diesen Anspruch.

Über TIER Mobility:

TIER Mobility ist Europas führender Anbieter von geteilten Mikromobilitätslösungen mit der Mission, Mobilität zum Guten zu verändern. Indem TIER den Menschen verschiedene Elektrofahrzeuge wie E-Scooter, E-Bikes und E-Mopeds zur Miete zur Verfügung stellt und ein Netzwerk aus Batterieladestationen betreibt, hilft TIER den Städten, ihre Abhängigkeit vom Auto zu reduzieren. TIER wurde 2018 von Lawrence Leuschner, Matthias Laug und Julian Blessin gegründet, hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist derzeit in mehr als 130 Städten in 14 Ländern in Europa und dem Mittleren Osten aktiv. Mit dem Fokus, die sicherste, fairste und nachhaltigste Mobilitätslösung anzubieten, ist TIER seit 2020 klimaneutral.

Zu den Investoren von TIER gehören SoftBank Vision Fund 2, Mubadala Capital, Northzone, Goodwater Capital und White Star Capital. Weitere Informationen finden Sie auf www.tier.app.

Über SIXT:

Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die Sixt SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

