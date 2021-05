SKYWORKS SOLUTIONS - Ein Setup für die CRV-Freunde

Trotz guter Zahlen (ich berichtete Ende April) wurde die Aktie von Skyworks Solutions, natürlich auch bedingt durch den schwachen Gesamtmarkt, in den vergangenen Wochen nach unten durchgereicht und arbeitete den grauen Abwärtspfeil bis zum EMA200 vollständig ab. Dort kommt es seit über einer Woche zu einer kleinen Bodenbildungstendenz. Ähnlich wie in der Vorwoche am Dienstag eröffnete der Titel auch heute zunächst schwach, drückt sich aber vom EMA200 aus wieder gen Norden.

Nach der absolvierten Abwärtsstrecke im März und der zuletzt absolvierten Strecke seit Ende April stehen die Chancen auf eine Bodenbildung in diesem Bereich gar nicht so schlecht. Zumindest eine technische Gegenreaktion in Richtung des Gaps bei rund 173,60 USD erscheint möglich. Ein weitere Kurslücke wartet zwischen 186,76 und 195,82 USD.

Enge Absicherungen sind allerdings Pflicht, denn die Fallhöhe ist nicht zu unterschätzen. Unterhalb des Supports bei 159,54 USD kann der Wert die Korrektur durchaus in Richtung 134,86 USD ausdehnen.

Fundamental betrachtet haben die Analysten die Gewinnschätzungen für dieses und das kommende Jahr leicht angehoben. KGVs von 16 und 15 wie auch KUVs von 5,5 und 5,2 sehen absolut vertretbar aus. Da gibt es bei anderen Branchen trotz vereinzelter Sell-offs immer noch ganz andere Relationen zu vermelden. Allerdings wird das Wachstum sich 2022 aller Voraussicht nach etwas abschwächen, ehe 2023 wieder etwas mehr Fahrt reinkommen dürfte. So lautet jedenfalls der aktuelle Marktkonsens.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,36 5,00 5,25 Ergebnis je Aktie in USD 4,80 10,32 10,84 Gewinnwachstum 115,00 % 5,04 % KGV 34 16 15 KUV 8,1 5,5 5,2 PEG 0,1 3,0 Dividende je Aktie in USD 1,82 2,00 2,00 Dividendenrendite 1,10 % 1,21 % 1,21 % *e = erwartet

Skyworks-Solutions-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)