Slack: Erst Höhenflug, dann scharfe Korrektur – IBM-Spekulation relativiert sich

Papiere von Slack sind am Montag im nachbörslichen Handel um 8 Prozent gefallen. Im regulären Geschäft waren sie noch um über über 14 Prozent nach oben geklettert, anschließend war der Handel gestoppt und bis zur Schlussglocke nicht wieder aufgenommen worden. Der Nachrichtenseite „Business Insider“ hatte berichtet, dass künftig alle weltweit rund 350.000 Mitarbeiter des US-Computerkonzerns IBM die Teamsoftware von Slack zur Kommunikation nutzen sollen.

Nach Handelsschluss nahm Slack Stellung zu den Spekulationen und sorgte damit für eine kalte Dusche bei Anlegern. IBM sei seit Jahren ein großer Kunde und habe in dieser Zeit die Nutzerzahl der App gesteigert, hieß es. Man halte an seinen Prognosen für das vierte Geschäftsquartal fest.

Bereits seit 2014 wurde Slack von IBM-Mitarbeitern genutzt, über die Jahre ist diese Zahl immer weiter gewachsen. Im Jahr 2019 hatte Slack berichtet, dass 165.000 IBM-Mitarbeiter die Chat-Software verwenden. Damit würde sich die Zahl dennoch mehr als verdoppeln, sollten nun alle Mitarbeiter Slack verwenden.

Im Konkurrenzkampf mit der Büro-Chat-Variante von Microsoft wäre dies ein wichtiger Schritt. Microsoft „Teams“ hat ca. 20 Millionen tägliche Nutzer weltweit, Slack kommt auf 12 Millionen. Microsofts Software ist erst mehrere Jahre nach Slack auf den Markt gekommen, konnte die Konkurrenz jedoch im letzten Jahr überholen. Ein großer Reichweiten-Vorteil liegt darin, dass Teams im Office-365-Abo mit enthalten ist, das von sehr vielen Unternehmen genutzt wird. Es wird nicht kommuniziert, ob Teams auch aktiv von den Abonnementen genutzt wird.

