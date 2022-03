SMI - Trend fräst sich nach oben durch

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 12.204,54 Pkt (SIX)

Der große Abwärtsdruck, der noch Ende Februar auf dem SMI-Index lastete, gehört schon seit der Rückeroberung der Unterstützung bei 11.389 Punkten der Vergangenheit an. Dieser Trendwechsel wurde durch den Ausbruch über die Abwärtstrendlinie vor zwei Wochen bestätigt und führte sogar zu einem Anstieg über den Widerstand bei 12.085 Punkten. Oberhalb der Marke tendierte der Schweizer Leitindex in der Vorwoche zunächst seitwärts und bekommt heute neuen Auftrieb.

Massive Hürden versperren den Weg

Auf der Oberseite sind das Zwischenhoch bei 12.243 Punkten und der Widerstand bei 12.296 Punkten als nächste kurzfristige Ziele zu nennen, an denen der Index wieder nach unten abdrehen kann, um ausgehend von 12.085 Punkten neuen Schwung zu holen. Sollten die Marken jedoch direkt überschritten werden, stünde eine Fortsetzung der Erholung bis 12.411 Punkte an. Bei 12.460 Punkten läge zudem ein internes Ziel des laufenden Anstiegs. In diesem Bereich wäre also eine Korrektur zu erwarten, ehe der Anstieg auf Sicht der nächsten Wochen schon bis 12.573 Punkte gehen kann.

Fällt der SMI dagegen zuvor unter 12.120 Punkte zurück, dürfte die Unterstützung bei 12.041 Punkten attackiert werden. Dort könnte der nächste Anstieg beginnen. Abgaben unter die Marke dürften dagegen zu einer Korrekturausweitung bis 11.900 und 11.799 Punkte führen. Darunter würde das Aufwärtsgap vom 16. März geschlossen und das erste kleine Verkaufssignal aktiviert.

Charttechnisches Fazit: Mit 12.243 und 12.296 Punkten stellen sich dem Anstieg des SMI jetzt zwei starke Widerstandsmarken in den Weg und könnten eine Korrektur auslösen. Darüber ist jedoch mit einer Kaufwelle bis 12.411 Punkte zu rechnen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf den SMI direkt im SMI-Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)