So kann dir ein MSCI World ETF helfen, Millionär zu werden

Die Börse ist und bleibt eine der besten Möglichkeiten, um sein Geld langfristig zu vermehren. Ein Exchange Traded Fund (ETF) beispielsweise, der den riesigen MSCI World Index abbildet, kann wahre Wunder vollbringen, wenn man über einen langen Anlagehorizont verfügt.

Aktuell mag man zwar den Eindruck bekommen, dass die besten Zeiten schon hinter uns lägen und die Kurse in Zukunft nur noch fallen werden. Aber der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die besten Zeiten an der Börse immer noch bevorstehen. Kursverluste sind aus Sicht des Gesamtmarktes nur temporär.

Deshalb macht es am meisten Sinn, dann einzusteigen, wenn die Kurse unter Druck geraten. Denn dann ist das zukünftige Kurspotenzial noch größer.

Mit einem MSCI World ETF reich werden

Aber kommen wir zurück zum MSCI World. Dieser Index bildet so gut es geht die Entwicklung der Weltwirtschaft ab. Deshalb ist der Index auch extrem groß. Insgesamt enthält der MSCI World Index mehr als 1.500 Unternehmen aus 23 Ländern.

Kauft man sich nun einen Anteil an einem MSCI World ETF, hat man auf einen Schlag ein extrem diversifiziertes Portfolio.

Solange die Weltwirtschaft kräftig wächst, wird deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der MSCI World Index kräftig steigen. Und genau das macht einen MSCI World ETF zu einer sehr guten Wahl für den Vermögensaufbau.

Die Entwicklung der letzten zehn Jahre verdeutlicht das auf eindrucksvolle Weise. Hätte man vor zehn Jahren in einen MSCI World ETF investiert, hätte man bis Ende Januar ein jährliches Ergebnis von 11,5 % erzielt. In diesen zehn Jahren hätte man sein Geld also praktisch ohne Aufwand fast verdreifacht.

Mit einem Sparplan zum Millionär

Selbst wenn man seinen MSCI World ETF auf dem Tiefpunkt der Panik zu Beginn des Jahres 2020 verkauft hätte, wäre in den zehn Jahren immer noch eine ordentliche Rendite von mehr als 40 % dabei herausgekommen. Solche Kursstürze sind aber zum Glück relativ selten. Seit Ende 2011 hat der Index in nur zwei Jahren eine negative Rendite erzielt. In beiden Fällen waren die Kursverluste am Ende des nächsten Jahres schon mehr als ausgeglichen.

Selbst 2020, als der Index direkt zum Beginn des Jahres in wenigen Wochen um knapp ein Viertel eingebrochen ist, kam am Ende des Jahres noch ein Kursplus von mehr als 15 % heraus. Um von diesen seltenen Kursstürzen zu profitieren, ist es ratsam, einen monatlichen Sparplan anzulegen. Wenn man jeden Monat einen festen Betrag investiert, bekommt man in diesen Phasen mehr für sein Geld und nimmt deshalb langfristig noch etwas mehr Rendite mit. Langfristig ist so eine Strategie ein Weg, um sein Geld ohne viel Aufwand zu vermehren.

