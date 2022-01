So kannst du den Börsencrash nutzen, um mit Aktien ein Vermögen zu verdienen

In den letzten Tagen sind die Aktienkurse weltweit auf Talfahrt gegangen. Inzwischen erinnern die Kursausschläge schon fast an die Situation Anfang 2020. Damals sind die Kurse innerhalb von wenigen Wochen um 30 % und mehr eingebrochen.

Angesichts dieser Volatilität ist es nur zu gut nachzuvollziehen, dass der eine oder andere darüber nachdenkt, noch schnell alle Kursgewinne zu sichern und seine Aktien zu verkaufen. Die Vergangenheit zeigt aber, dass das selten eine gute Idee war.

Stattdessen könnte der Kurssturz der letzten Tage für Investoren die perfekte Gelegenheit sein, um sich mit weiteren Aktien einzudecken.

„Sei gierig, wenn andere ängstlich sind“

Der legendäre Investor Warren Buffett sagt gerne: „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Diesen Ratschlag beherzigt Buffett seit Jahrzehnten selbst und hat damit ein Vermögen mit dem Kauf von Aktien und ganzen Unternehmen verdient. Diese simple Regel ist es, die über Erfolg oder Misserfolg an der Börse entscheiden kann. Klingt simpel, ist aber erstaunlich schwierig in die Tat umzusetzen.

Investiert man heute in ein gesundes Unternehmen, dessen Aktienkurs im aktuellen Umfeld unter die Räder gekommen ist, kann man sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in den kommenden Jahren über steigende Kurse freuen. Aktuell werden an der Börse alle Aktien mehr oder weniger gleich behandelt. Selbst die Kurse der hochqualitativsten Unternehmen werden im Abwärtssog mit in die Tiefe gerissen.

Langfristig kann der Markt die Unternehmensperformance aber nicht ignorieren. Sobald die Quartalszahlen zeigen, wie das Geschäft tatsächlich läuft, steigen die Aktien wieder. Und je tiefer die Kurse jetzt fallen, desto größer sind die potenziellen Gewinne in der Zukunft.

Langfristig werden die meisten Aktien steigen

Selbst wenn man sich nicht mit der Bewertung einzelner Aktien herumschlagen möchte, kann man von den fallenden Kursen profitieren. In diesem Fall investiert man einfach in einen ETF (Exchange Traded Fund).

Besitzt man nun einen Anteil an einem ETF, der beispielsweise den DAX abbildet, sind die Kursgewinne über einen Zeitraum von mehreren Jahren nahezu garantiert. Denn betrachtet man die langfristige Performance des DAX, fällt schnell auf, dass es über die Jahre zwar viele Rückschläge gab. Der Rekord für den höchsten Verlust an einem einzigen Tag liegt beispielsweise bei 12,81 % und ist 1989 aufgetreten, und auch im März 2020 ist der DAX an einem Tag um mehr als 12 % gefallen.

Trotz aller Rückschläge hat der Index über die vergangenen 30 Jahre im Durchschnitt um mehr als 7 % pro Jahr an Wert zugelegt. Alle Rückschläge, die es auf dem Weg gab, wurden also mehr als ausgeglichen. Um erfolgreich zu investieren, hätte man einfach nur über viele Jahre regelmäßig Geld in einen solchen indexabbildenden ETF investieren müssen. So verdient man quasi im Schlaf mithilfe von Aktien ein Vermögen.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images