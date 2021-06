So wenige US-Arbeitslosenanträge wie seit Pandemie-Beginn nicht mehr

Washington (Reuters) - Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ist auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor über einem Jahr gesunken.

In der vergangenen Woche beantragten 385.000 Amerikaner die Stütze, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte März 2020. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 390.000 gerechnet, nachdem in der Woche zuvor noch 405.000 Erstanträge gezählt worden waren. Experten sehen allerdings erst bei Werten zwischen 200.000 und 250.000 eine Normalisierung am Arbeitsmarkt.