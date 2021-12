Sofinnova Partners kündigt neue Investition aus eigenem Medtech Acceleration Fund an

Eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Mio. US-Dollar wird das israelische Medizintechnikunternehmen Endoron Medical in die Lage versetzen, seine innovative Lösung für die endovaskuläre Reparatur von Bauchaortenaneurysmen weiterzuentwickeln

Sofinnova MD Start III ist der unternehmenseigene Accelerator des Risikokapitalunternehmens, der von einem Team von Serial Entrepreneurs geleitet wird, welche in aktiver Zusammenarbeit mit Ärzten und Unternehmern bahnbrechende medizinische Geräte entwickeln

Sofinnova Partners, ein führendes europäisches Risikokapitalunternehmen im Bereich Life Sciences mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in London und Mailand, gab heute eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Mio. US-Dollar für Endoron Medical („Endoron“) bekannt, um die Entwicklung der Endograft-Stapling-Lösung des Unternehmens für die endovaskuläre Reparatur abdominaler Aortenaneurysmen („AAA“) zu beschleunigen. Dies ist das dritte Investment aus dem Medizintechnik-Beschleunigungsfonds Sofinnova MD Start III.

Mit dem Erlös aus der Finanzierungsrunde wird Betriebskapital bereitgestellt, mit dem die vollständige Validierung der katheterbasierten EndoStapling-Lösung von Endoron beschleunigt wird. Die Mittel werden darüber hinaus eingesetzt, um das Risiko in Verbindung mit der Zulassungsstrategie zu verringern. Zu diesem Zweck wird das Sammeln erster klinischer Erfahrungen vorbereitet, um die Sicherheit, Machbarkeit und Wirksamkeit der patentierten endovaskulären Nahttechnik des Unternehmens zu belegen. Im Einklang mit dem speziellen Konzept von Sofinnova MD Start als praxisorientierter Unternehmensentwicklungsfonds wird Cécile Dupont, Senior Associate und Programmdirektorin bei Sofinnova Partners, dem Führungsteam von Endoron beitreten, um die Entwicklung der äußerst innovativen Technologie des Unternehmens in operativer und strategischer Hinsicht mit intensiverer Unterstützung voranzubringen.

Dr. med. Lukas Guenther, Gesellschafter von Sofinnova Partners und hochrangiges Mitglied des Sofinnova MD Start III Fund, merkte dazu Folgendes an: „Jahr für Jahr wird bei mehr als 400.000 neuen Patienten in den USA und in Europa ein AAA diagnostiziert, wobei 42 Prozent der Patienten eine komplexe Anatomie aufweisen. Diese Patienten unterziehen sich zwar einer endovaskulären Reparatur, sehen sich aber dennoch mit langfristigen Komplikationen wie Endotransplantatmigration, Endolecks, Halsdilatation und folglich mit erneuten Eingriffen konfrontiert. Die innovative Technologie von Endoron besitzt das Potenzial, das derzeit angewendete Verfahren für endovaskuläre Reparaturen bei AAA-Patienten radikal zu verändern und Komplikationen und Folgeeingriffe drastisch zu reduzieren.“

Ronit Harpaz, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Endoron, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Das Team von Sofinnova MD Start setzt sich aus hervorragenden Investoren aus dem Bereich der Medizintechnik zusammen. Es handelt sich um routinierte Unternehmer aus diesem Bereich, die enorme Erfahrung aus der Arbeit bei wachstumsstarken Unternehmen wie dem unseren mitbringen. Mit ihrer Unterstützung werden wir auf unserem Weg zur Zulassung unserer EndoStapling-Technologie für den Einsatz in den Kliniken gewiss unser Ziel erreichen und rasch wichtige klinische und zulassungsrechtliche Wendepunkte erzielen.“

Die 2019 erfolgte Gründung des Unternehmens Endoron Medical geht auf eine Erfindung von Prof. Ron Karmeli (Hadassah Hospital, Jerusalem) zurück, der Mitbegründer und Chief Medical Officer des Unternehmens ist.

Mit der von Endoron entwickelten Technologie sollen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Versiegelung und Fixierung von Endotransplantaten überwunden werden, welche für die minimalinvasive Reparatur von AAA in schwierigen Anatomien verwendet werden. Es sollen hochgradig invasive, offene Operationen mit hoher Mortalität vermieden werden, die in diesem Fall noch immer durchgeführt werden.

Die Lösung von Endoron soll die Fixierung von Endotransplantaten sichern und verbesserte Versiegelungsmechanismen bieten. Darüber hinaus können die von Endoron entwickelten Klammermechanismen zur Reparatur von endovaskulären Transplantaten verwendet werden, die sich von der Implantationsstelle entfernt und Endolecks gebildet haben. In solchen Fällen ist eine verstärkte Fixierung und Versiegelung erforderlich, um eine wirksame Aneurysmaausschaltung wiederherzustellen bzw. zu erhalten.

Das Team von Sofinnova MD Start ist der einzige Medizintechnik-Accelerator in Europa. Es besteht aus routinierten Unternehmern und Investoren aus dem Bereich der Medizintechnik, die umfassende Erfahrung in wachstumsstarken Medizintechnik-Unternehmen im Frühstadium und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung innovativer Technologien von der Konzeption bis zur klinischen Anwendung vorweisen können. Der Fonds hat bisher zwei weitere Investments getätigt: in Gradient Denervation Technologies und in Moon Surgical.

