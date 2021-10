SOFTBANK - Bodenbildung auf starker Unterstützung

SoftBank Group Corp. - WKN: 891624 - ISIN: JP3436100006 - Kurs: 50,310 € (L&S)

Bei 49,10 EUR liegt eine wichtige Unterstützung im Markt. Sie hat ihren Ursprung im Jahr 2019. Die seit Februar laufende Korrektur keilt sich in den zurückliegenden Wochen bullisch zu, gleichzeitig divergieren Indikatoren bullisch. Die Wahrscheinlichkeit für mittelfristig ansteigende Kursnotierungen steigt. Ich arbeite mit einem dünnen grauen Prognosepfeil, um die Erholungschancen zu visualisieren. Ich bewerte die in Euro notierende Lukoil technisch. Aktien wie Samsung, Sony, Lukoil, Tatneft, Gazprom, Rio Tinto, etc. lassen sich in Euro am deutschen Markt handeln und in Euro technisch bewerten.

