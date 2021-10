SoftServe wird Teil des Ukraine-Pavillons auf dem Web Summit 2021

Das Unternehmen wird sich mit anderen ukrainischen Unternehmen, Regierungsinstitutionen und Aktivisten zusammenschließen, um das IT-Programm der Ukraine auf der weltweit größten Technologieveranstaltung zu bewerben

SoftServe, ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Kompetenz und Beratung, wird am jährlichen Web Summit 2021 in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon als Teil des allerersten Ukraine-Pavillons teilnehmen, der die vielversprechendsten Start-ups sowie Innovationen, IT-Unternehmen und Fonds der Ukraine präsentiert. Der Web Summit ist die größte und wichtigste jährliche Technologieveranstaltung der Welt mit Themen rund um digitale Technologien, aufkommende Technologien und Wagniskapitalbeteiligungen. Der Ukraine-Pavillon ist das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen des ukrainischen Ministeriums für digitale Transformation, des Außenministeriums, der European Business Association und zahlreicher anderer Partner, die sich zusammengeschlossen haben, um das sich rasant weiterentwickelnde Technologieumfeld in der Ukraine zu fördern.

Der Ukraine-Pavillon wird während der gesamten „Web Summit 2021“-Konferenz in der Altice Arena, Fil 1, an der Stand-Nr. E135 geöffnet sein. SoftServe wird am 2. November um 9:00 Uhr auf der Bühne des Ukraine-Pavillons präsentieren. Am 3. November um 19:00 Uhr findet im Restaurant Ferroviário in der Rua de Santa Apolónia eine Networking-Veranstaltung mit Verpflegung statt. Um mit dem Team von SoftServe beim Web Summit 2021 in Kontakt zu treten, wenden Sie sich bitte an Galyna Pivtorak.

SoftServe bietet umfassendes Fachwissen in den Bereichen Daten, KI, maschinelles Lernen, Cloud-Technologie, Robotik und das Internet der Dinge und ist u. a. ein führender Partner von Google, AWS und Azure. Auf dem diesjährigen Web Summit präsentiert SoftServe die relevanten Technologien und Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Kunden besser zu verstehen und deren sich ändernde Bedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen.

Das Unternehmen wird auch seine „Touch My Heart“-Demo durchführen, den digitalen Zwilling eines menschlichen Herzens, der von seinem hauseigenen F&E-Team entwickelt wurde. Dieses berührbare Augmented-Reality-Hologramm ermöglicht eine Live- und Direktansicht eines menschlichen Herzens mit seinen Elementen, die durch computergenerierte sensorische Eingaben wie Ultraschall, Video und Grafiken ergänzt werden. Das Hologramm wurde für den Einsatz in verschiedenen Gesundheitsanwendungen entwickelt, wie zum Beispiel in der medizinischen Ausbildung oder in der Telemedizin.

„Geschäftsführer müssen innovative neue Technologien identifizieren, implementieren und integrieren, um die sich ständig ändernden Erwartungen der Kunden zu erfüllen“, sagte Volodymyr Semenyshyn, Executive Vice President für EMEA und Finanzdienstleistungen bei SoftServe. „Diese Technologien werden die kritische Grundlage bilden, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen mit Kunden interagieren, neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln und eindrucksvolle Erlebnisse fördern. Und diese Technologien werden während des Web Summit 2021 im Mittelpunkt der Gespräche von SoftServe stehen.“

Die Ukraine erlebt ein beeindruckendes Wachstum als globaler Technologie-Player mit mehr als 5000 IT-Unternehmen, die über 200.000 IT-Spezialisten beschäftigen. Der Export von IT-Dienstleistungen aus der Ukraine ist im Durchschnitt jährlich um 25 % gestiegen und macht derzeit über 8 % der Gesamtexporte des Landes aus und wird bis 2025 voraussichtlich 10 Milliarden US-Dollar einbringen. SoftServe unterstützt das Wachstum der ukrainischen IT-Branche mit zahlreichen Initiativen zur Förderung des Talentpools, darunter die IT Academy von SoftServe, eine Bildungsplattform für Studierende und Absolventen, die SoftServe University, ein Lernzentrum für Unternehmen, sowie Partnerschaften mit Universitäten und Fachhochschulen.

Über SoftServe

SoftServe ist ein Beratungsunternehmen mit digitaler Kompetenz, das auf dem neuesten Stand der Technik tätig ist. Wir präsentieren, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einem einfühlsamen, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

