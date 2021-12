SOFTWARE AG - Übernahmegerüchte! Doch reicht das für einen Ausbruch?

Software AG - WKN: A2GS40 - ISIN: DE000A2GS401 - Kurs: 39,680 € (XETRA)

Die Software AG ist eines der größten Softwarehäuser in Deutschland. Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 1969 gegründet. Bis in das Jahr 2011 hinein konnte sich die Performance der Aktie durchaus sehen lassen. Doch in den vergangenen zehn Jahren kam der Titel unterm Strich nicht weiter. Ofmals enttäuschte das Management mit der Vorlage der Quartalszahlen. Durchhalteparolen in den Telefonkonferenzen ist man fast schon gewohnt. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 hat der Wert bis heute nicht erreichen können. Die Aktie empfinde ich persönlich als sehr schwer zu handeln.

Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere langjährige Aktionär nicht abgeneigt wäre, sollte das Unternehmen einen Käufer finden und zumindest auf diese Weise eine gewisse Prämie auf den aktuellen Kurs herausspringen.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, gebe es aktuell sogar mehrere Investoren, die Interesse an einem Angebot für die Darmstädter signalisiert hätten. Genannte wurden CVC Capital Partners, Silver Lake Management und Thomas Bravo. Bereits in der Vorwoche gab es Gerüchte über eine mögliche Übernahme der Software AG. Diese scheinen sich nun zu verdichten. Noch seien die Gespräche aber im Anfangsstadium, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allerdings darf man hier nicht vergessen, dass die Software AG Stiftung rund um den Unternehmensgründer Peter Schnell mit einem Anteil von 31 % ein gehöriges Wort mitzureden hat.

Quelle: Guidants

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie der Software AG nicht wirklich interessant. Eine große Range bestimmt das Kursgeschehen. Um 38,50 EUR liegt ein gewisser Supportbereich, auf der Oberseite deckeln das jüngste Hoch unter Abwärtstrend seit dem Hoch 2020 den Kurs. Bis dorthin könnte sich der Wert noch erholen, was im aktuellen Marktumfeld aber schwierig werden dürfte.

Fazit: Weder charttechnisch noch fundamental gibt es derzeit Argumente für die Aktie der Software AG. Bleiben einzig die Übernahmegerüchte. Anleger, die solche Spekulationen mögen, können mitspielen. Alle anderen halten sich heraus.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 834,92 837,06 893,00 Ergebnis je Aktie in EUR 1,29 1,14 1,55 Gewinnwachstum -11,63 % 35,96 % KGV 31 35 26 KUV 3,5 3,5 3,3 PEG neg. 0,7 Dividende je Aktie in EUR 0,76 0,76 0,77 Dividendenrendite 1,91 % 1,91 % 1,94 % *e = erwartet

Software AG-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)