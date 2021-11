Solvemate ermöglicht mehr Kundeninklusivität durch verbesserte Zugänglichkeitsmerkmale

Für das Technologieunternehmen Solvemate symbolisiert Conversational AI die Verfügbarkeit verbesserter Zugänglichkeit für seine Kundenservice-Automatisierungsplattform. Die Zugänglichkeit von Solvemate unterstützt die Kundenservice-Teams dabei, die Nutzung von Self-Service-Systemen für Personen mit Behinderungen auszuweiten, so dass alle Kunden direkte Antworten finden können.

Verbesserung der Kundenserviceerfahrung für jedermann

Laut Weltgesundheitsorganisation sind mehr als 1 Milliarde Menschen von einer Behinderung betroffen. Die Inklusion ist daher eine Notwendigkeit, die in die Strategie eines jeden Unternehmens aufgenommen werden sollte. Zugänglichkeit ist auch ein bedeutender Aspekt der Serviceerfahrung, um Kundenzufriedenheit und Kundenbindung voranzubringen.

Moderne Kundenservice-Chatbots, die künstliche Intelligenz (AI) nutzen, bieten bereits eine verbesserte digitale Zugänglichkeit und Nutzbarkeit. Conversational AI Chatbots gewinnen aus Daten die erforderlichen Erkenntnisse und Muster, um die meisten logischen Antworten für Endverbraucher zu finden und vorzuschlagen. Die Kunden lösen anschließend ihr Problem mit möglichst wenigen Interaktionen. Moderne Chatbots bieten rechtzeitig und in komprimierter Form die richtige Wissensgrundlage, um Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen auf eine Art und Weise zu unterstützen, wie es selbst eine umfangreiche FAQ-Seite nicht vermag.

Die Kundenservice-Automatisierungsplattform ist nun zugänglicher für Personen mit Sehbehinderungen, Hörbeeinträchtigungen sowie visuellen oder Mobilitätseinschränkungen. Solvemate ist zu den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 konform.

Die Zugangsmerkmale von Solvemate umfassen Folgendes:

Für Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen:



Die Solvemate Contextual Conversation Engine™ macht einzig Gebrauch von dynamischen Entscheidungsdiagramm-Schaltflächen und freien Textfeldern (NLP)



Für Personen mit Hör beeinträchtigungen:

Der Chatbot von Solvemate umfasst Text- und Bildlegenden, um mitlesen zu können, sowie ein textbasiertes Handover





Für Personen mit Mobilitäts einschränkungen:

Die Conversational IVR ( Voice ) von Solvemate ermöglicht intuitiven Zugang zum Kundenservice per Telefon





Für Personen mit visuellen Beeinträchtigungen:

Solvemate Widget lässt sich uneingeschränkt steuern mit Bildschirmlesern





Keine zusätzliche Arbeit für Kundenservice-Teams

Das Zugangsmerkmal von Solvemate funktioniert ohne weitere Anpassung und ohne Mehraufwand für das Serviceteam bei der Einrichtung des Chatbots. Die Teams können ihr Serviceangebot durch individualisierte Self-Service-Automatisierung direkt auf weitere Kunden ausweiten.

Jürgen Vogel, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Solvemate, erläuterte: „Die Bereitstellung von Zugänglichkeit für Personen, die zusätzliche Unterstützung benötigen, ist eine Notwendigkeit für alle Kundenservice-Teams. Wir sehen diese Bedeutung in allen Sektoren, insbesondere bei Bankinstituten und öffentlichen Einrichtungen, die Servicegerechtigkeit für alle Nutzer ermöglichen sollten.”

