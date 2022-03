Sorgen um die Marktkorrektur? 3 Tech-Aktien für die Ewigkeit

Ein Tech-Gigant stemmt sich gegen die Tech-Pokalypse.

Angesichts der Tatsache, dass sich sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite in einem Korrekturbereich befinden, mögen viele Anleger über die aktuellen Marktbedingungen besorgt sein. Erfahrene Anleger wissen jedoch, dass diese Rückschläge nur vorübergehend sind. Sie bieten eine gute Gelegenheit, das Depot mit Aktien zu ergänzen, die gegenüber ihren früheren Höchstständen günstig zu haben sind.

Auf den ersten Blick mag eine „ewige“ Haltedauer ein wenig verrückt erscheinen. Aber das trügt. Der Vorstandsvorsitzende von Berkshire Hathaway und renommierte Investor Warren Buffett ist dafür bekannt, dass er sagt: „Unsere bevorzugte Haltedauer ist ewig.“ Angesichts seiner enormen Erfolgsbilanz tut man gut daran, ihn ernst zu nehmen.

Daher haben wir drei langjährige Investoren gefragt, in welche Aktien sie jetzt investieren würden. Ziel: die Aktien für immer (oder zumindest für ein oder zwei Jahrzehnte) halten. Ihre Antworten: Apple, Amazon und Atlassian (WKN: A2ABYA).

Danny Vena (Apple): Der Nasdaq Composite begann Mitte November seine Talfahrt in den Korrekturbereich. Seither haben die meisten wachstumsstarken Aktien die Krise auf sich genommen. Es mag die Anleger daher überraschen, dass eine der Aktien, die den Markt im Jahr 2021 deutlich geschlagen hat, auch in diesem Jahr sowohl den Nasdaq als auch den S&P 500 Index übertrifft. Bei dieser Aktie handelt es sich um Apple.

Der iPhone-Hersteller ist vielleicht nicht das erste Unternehmen, das einem beim Stichwort Sicherheit in den Sinn kommt. Aber es gibt viele Gründe, warum Apple in der Technologiebranche zum sicheren Investment geworden ist. Der Tech-Gigant hat allen Widrigkeiten getrotzt und seinen Titel als größtes börsennotiertes Unternehmen der Welt behauptet. Die Marktkapitalisierung von Apple hat Anfang des Jahres kurzzeitig die Schwelle von 3 Billionen US-Dollar überschritten, und es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis diese Marke endgültig überschritten wird. Ich höre schon einige Investoren denken: „Der Größte ist nicht immer der Beste.“ Stimmt.

Apple hat auch den weltweiten Smartphone-Markt zum Ende des Jahres 2021 angeführt und im vierten Quartal einen Marktanteil von 22 % erreicht. Hinzu kommt, dass das Unternehmen weltweit mehr als 1 Milliarde aktive iPhones installiert hat.

Warum ist das wichtig? Es gibt dem Unternehmen einen großen Zielmarkt für seine lange und wachsende Liste von Diensten, einschließlich Apple Music, Apple TV+, Apple Fitness+ und Apple News. Dies sind nur die jüngsten Ergänzungen zu den Dauerbrennern wie iTunes, App Store und iCloud. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschafteten diese Dienste (und andere) mehr als 68 Mrd. US-Dollar, was fast 19 % des Gesamtumsatzes von Apple entspricht.

Das iPhone ist nach wie vor Apples Goldesel, der im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 39 % wächst und einen Umsatz von fast 192 Mrd. US-Dollar generiert. Das könnte erst der Anfang sein. Einige Analysten schätzen, dass sich 25 % der aktiven iPhones im Upgrade-Fenster befinden, was Apple für einen mehrjährigen sogenannten Superzyklus rüstet. Apple begann das Geschäftsjahr 2022 mit einem neuen Umsatzrekord von 123,9 Mrd. US-Dollar, 11 % mehr als im Vorjahr, angeführt von einem iPhone-Rekordumsatz von 71,6 Mrd. US-Dollar. Die starke Nachfrage nach dem Flaggschiff deutet darauf hin, dass dieser Superzyklus gerade erst begonnen hat.

Auch bei Mac-Computern, Wearables und Dienstleistungen verzeichnete Apple im ersten Quartal ein Allzeithoch. Das eröffnet dem Unternehmen viele Wachstumsmöglichkeiten über das iPhone hinaus.

Und schließlich ist da noch die grundsolide Bilanz von Apple mit einem Nettobarvermögen von mehr als 79 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen kann sich außerdem mit Gewinnmargen von fast 28 % rühmen, und die kräftigen Gewinne speisen die ständig wachsende Dividende, die seit 2012 um mehr als 132 % gestiegen ist. Apple hat außerdem eine Ausschüttungsquote von weniger als 15 %, sodass die Dividende auch in schwierigen Zeiten gesichert ist.

Angesichts der beneidenswerten Nachfrage nach seinem Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie der Sicherheit seiner Dividende und seiner grundsoliden Bilanz ist es leicht zu verstehen, warum Apple für Tech-Investoren zu einem Hafen im Sturm geworden ist.

Will Healy (Amazon): Solide Unternehmen, die sich auf einen breiten Wettbewerbsgraben stützen, sind in der Regel „ewige“ Aktien. Amazon, das das Interesse des Investors Warren Buffett auf sich gezogen hat, scheint auf diese Beschreibung zu passen.

Die Dominanz des Unternehmens im E-Commerce hat sich während der Pandemie bemerkbar gemacht. Obwohl die E-Commerce-Umsätze nach den ersten Lockdowns zurückgegangen sind, stiegen die E-Commerce-Umsätze von Amazon in Nordamerika und international im vierten Quartal immer noch um 6 %.

Der Umfang dieses Umsatzes spricht auch für den Markteinfluss des Unternehmens. Amazon erwirtschaftete im Jahr 2021 in Nordamerika und international 408 Mrd. US-Dollar an E-Commerce-Umsätzen. Damit liegt das Unternehmen nur hinter Walmart zurück, das im gleichen Zeitraum einen Gesamtumsatz von 573 Mrd. US-Dollar erzielte.

Zweitens hat Amazon auch die Cloud-Computing-Industrie ins Leben gerufen. Die Cloud hat die Technologiebranche verändert, indem sie Unternehmen in praktisch allen Branchen On-Demand-Leistung und Datenspeicherung zur Verfügung stellt.

Laut ParkMyCloud hält Amazon nach wie vor den größten Marktanteil auf dem Markt für Cloud-Infrastrukturen. Außerdem prognostiziert Grand View Research, dass diese 369 Mrd. US-Dollar schwere Branche bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16 % wachsen wird. Amazon Web Services (AWS) ist in der Lage, einen Großteil dieses Nutzens zu ernten.

AWS meldete für 2021 einen Nettoumsatz von über 62 Mrd. US-Dollar, was einer Steigerung von 37 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Obwohl AWS nur einen relativ kleinen Prozentsatz des Umsatzes des Unternehmens ausmacht, entfielen 18,5 Mrd. US-Dollar auf AWS bei den 22,9 Mrd. US-Dollar Betriebseinnahmen des Unternehmens im Jahr 2021.

Doch trotz dieses Erfolges hat die Amazon-Aktie in letzter Zeit zu kämpfen gehabt. Sie ist im letzten Jahr um 9 % gefallen. Obwohl sie sich in einem Umfeld, in dem viele Tech-Aktien im gleichen Zeitraum mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren haben, gut hält. Darüber hinaus ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf 45 gefallen, wodurch sich der Abstand zu seinem langsamer wachsenden Rivalen Walmart, der zum 28-Fachen des Gewinns verkauft wird, drastisch verringert hat.

Zugegeben, die jüngste Verlangsamung des E-Commerce-Wachstums und der schwächelnde Aktienkurs könnten einige Anleger beunruhigen. Dennoch könnte Amazon im Jahr 2022 höhere operative Gewinne erzielen, zumal AWS den Großteil seiner Betriebseinnahmen generiert. Das bedeutet, dass das Cloud Computing den Anlegern auch dann gute Dienste leisten kann, wenn der E-Commerce eine Zeit lang ins Stocken gerät.

Brian Withers (Atlassian): Atlassian ist eine der wenigen Aktien, die ich niemals verkaufen würde. Vielleicht verkaufe ich eines Tages, aber im Moment sehe ich keinen Grund, warum ich diesen Spezialisten für die Zusammenarbeit von Softwareteams nicht für die nächsten Jahrzehnte halten sollte. Einer der Hauptgründe ist seine Mission: „das Potenzial eines jeden Teams freisetzen“. Das ist leicht zu verstehen und kann den Test der Zeit überstehen. Das 2002 gegründete Unternehmen hat sich zu einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 2,7 Mrd. US-Dollar entwickelt. Seine Mitbegründer Scott Farquhar und Mike Cannon-Brookes leiten das Unternehmen noch immer als Co-CEOs.

Kann das Unternehmen weiterwachsen? Schauen wir doch mal nach. Erstens: Die jüngste Leistung ist hervorragend. Mit der Umstellung auf eine reine Cloud-Plattform verzeichnet das Unternehmen nicht nur ein solides Umsatzwachstum, sondern auch eine Beschleunigung der Cloud-Einnahmen. Außerdem gewinnt das Unternehmen weiterhin in rasantem Tempo neue Kunden. Diese großartige Leistung wird durch die breite Palette an Collaboration-Softwaretools ermöglicht.

Kennzahl Q2 FY 21 Q1 FY 22 Q2 FY 22 Veränderung ggü. Vorquartal Veränderung ggü. Vorjahr Kunden 174.948 216.500 226.521 5 % 29 % Umsatz 501 Mio. US-Dollar 614 Mio. US-Dollar 689 Mio. US-Dollar 12 % 37 % Wachstum der Cloud-Produkte (ggü. Vorjahr) 36 % 53 % 58 % +5 % +22 %

Quelle: Brief an die Aktionäre

Doch wie sieht es mit der Zukunft aus? In seiner Präsentation auf dem Investorentag im November 2020 schätzte das Management den adressierbaren Markt auf 24 Mrd. US-Dollar. Angesichts eines Umsatzes von 2,7 Mrd. US-Dollar ist das ein großes Wachstumspotenzial. Betrachtet man die Möglichkeiten durch die Linse der monatlich aktiven Nutzer (MAUs), ist das Potenzial sogar noch größer. Bei der gleichen Präsentation hatte das Unternehmen 15 Millionen MAUs. Verglichen mit 145 Millionen Software- und Technikexperten und 1,1 Milliarden Wissensarbeitern weltweit ist das Ziel, 100 Millionen MAUs zu erreichen, sicherlich machbar.

Schließlich hat die Marktkorrektur und das allgemeine Abrutschen der Technologiebranche dazu geführt, dass die Aktie gegenüber ihrem Höchststand Ende letzten Jahres um über 35 % gefallen ist. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 31 mag die Aktie immer noch teuer erscheinen. Aber wenn Anleger die Aktie die nächsten ein oder zwei Jahrzehnte halten, sollte die Performance über dem Markt liegen. Vielleicht ist es nun an der Zeit, ein paar Aktien zu kaufen.

Der Artikel Sorgen um die Marktkorrektur? 3 Tech-Aktien für die Ewigkeit ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Brian Withers besitzt Aktien von Atlassian. Danny Vena besitzt Aktien von Amazon, Apple und Atlassian. Will Healy besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B shares). The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple, Atlassian und Berkshire Hathaway (B shares). Dieser Artikel erschien am 27.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

