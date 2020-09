SPD: Automobilindustrie muss Leitindustrie bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will die herausragende Rolle der Autoindustrie für Deutschland erhalten. "Die Automobilindustrie ist die führende Industrie Deutschlands und muss Leitindustrie bleiben", heißt es in einer Beschlussvorlage des Fraktionsvorstands für die Klausur der SPD-Abgeordneten, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das Papier soll zum Abschluss der zweitägigen Klausur an diesem Freitag in Berlin beraten und beschlossen werden.

Die Autobranche habe den Strukturwandel und die nötigen technischen Notwendigkeiten lange zu zögerlich angegangen. Einen Schlüssel für die Zukunft sieht die SPD im Elektroantrieb und in der Förderung der Batteriezellförderung. Am Donnerstag hatten sich die SPD-Abgeordneten schwerpunktmäßig mit ihrer Forderung nach einer Stärkung des Sozialstaats befasst./bw/DP/zb