Speeddating mit Christian Hormuth von Allianz Global Investors

Vom Allzeithoch in eine mehr als 10-prozentige Korrektur – Die Märkte wurden in weniger als sechs Börsentagen so heftig durchgeschüttelt, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Börse. Umso wichtiger ist es, einmal Revue passieren zu lassen. Moderatorin Melina Rost und Commerzbank-Chefanlagestratege Chris-Oliver Schickentanz tun dies mit Christian Hormuth von Allianz Global Investors.