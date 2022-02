SPIE Photonics West ermöglicht erfolgreiche Rückkehr zu wissenschaftlichen und technischen Veranstaltungen mit persönlicher Anwesenheit

Persönliche Anwesenheit kehrt zur SPIE AR/VR/MR-Konferenz zurück – die größte jährlich stattfindende Photonik-Veranstaltung der Welt brachte das Neueste in den Bereichen biomedizinische Optik, Quanten und Laser-Technologie

SPIE begrüßte in sicherer Weise die internationale Photonik-Gemeinschaft bei der Photonics West vom 22. bis 27. Januar im Moscone Center in San Francisco. Die größte jährlich stattfindende Photonik-Konferenz und -Ausstellung, einschließlich der BiOS-, LASE- und OPTO-Symposien und AR|VR|MR-Konferenz, lockte mehr als 10.000 Teilnehmer an, beherbergte über 950 Aussteller und umfasste 2.100 technische Präsentationen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220203005997/de/

Back in person alongside the SPIE AR|VR|MR conference, the world’s largest annual photonics event included the latest in biomedical optics, quantum, and laser technology. (Graphic: Business Wire)

SPIE war hoch erfreut, nach einer zweijährigen Unterbrechung ihre Vorzeigeveranstaltung wieder ausrichten zu können. Gemäß den lokalen Bestimmungen und nationalen Richtlinien für Veranstaltungen in der Größenordnung von Photonics West mussten die Teilnehmer einen Impfnachweis erbringen und Masken tragen.

„Wir schätzen die Unterstützung aller Aussteller, Teilnehmer, Freiwilligen und Vortragenden, die das Event zu einem Erfolg machten“, so Kent Rochford, CEO von SPIE. „Alle beherzigten die Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle von San Francisco, die ein sicheres Treffen ermöglichten. Zu Photonics West zurückzukehren ist einmalig, und die Begeisterung, die wir während der gesamten Woche beobachteten, beweist, dass Veranstaltungen mit persönlicher Anwesenheit mit nichts zu vergleichen sind.“

Neben den bahnbrechenden wissenschaftlichen und technischen Präsentationen der Konferenz waren die Ausstellungen der BiOS und Photonics West von wiederkehrenden, neuen und potenziellen Kunden rege besucht, während diese die Gelegenheit nutzten, ihre Bedürfnisse persönlich mit den führenden Optik- und Photoniktechnologie-Anbietern zu besprechen.

„Persönlich zurück zu sein ist großartig“, sagte Virginia Foley, Leiterin Digitales Globales Marketing und Kommunikation bei Zygo. „Wir haben die persönliche Interaktion wirklich genossen. Wir trafen viele Kunden, die wir zwei Jahre lang nicht gesehen hatten, das war fantastisch für uns. Und ich denke, dass die meisten Menschen das Gefühl hatten, dass es sicher war, und dass es wirklich schön war, sich wieder mit anderen zu treffen. Die gesamte Erfahrung war fantastisch.“

„Es war wunderbar, unsere Kunden und Händler wieder persönlich zu treffen“, bemerkte Tallon Rood, Leiter Geschäftsfeldentwicklung bei Syntec Optics. „Wir redeten über die Probleme, die wir in der Branche zu lösen versuchen, die ganzen Herausforderungen, die jeder während der letzten Jahre überwinden musste, und wie jeder durch die Situation durchsteuert. Es war toll verschiedene Perspektiven zu hören.“

„Die Besucher suchen tatsächlich nach einer Lösung, anstatt sich einfach nur umzuschauen, und das war wirklich gut für uns“, sagte Sam Burchfield, Customer Service Manager bei LaCroix Precision Optics. „Wir sind gespannt, was sich in den nächsten Wochen daraus entwickeln wird. Wir haben unseren Sitz in Arkansas, das heißt der nächste Kunde könnte sechs Stunden von uns entfernt sein. Persönlich zurück zu sein, diese Kunden zu sehen und die Händler zu sehen, es war wirklich gut, die positive Energie zurückzubekommen.“

„Es tat so gut rauszugehen und unsere Kollegen, unsere Kunden und neue potenzielle Kunden hier zu treffen“, sagte Kent Greer, regionaler Vertriebsleiter für Lumibird bei Rocky Mountain West. „Es war ein unwahrscheinliches Erlebnis. Unser Dank geht an SPIE für die Ausrichtung dieses Events – wir sind sehr dankbar und freuen uns auf weitere Ausstellungen dieses Jahr sowie auch darauf, 2023 wieder hier zu sein.“

Im Zuge der jährlichen Prism Awards, welche die besten neuen Optik- und Photonik-Produkte auf dem Markt würdigen, und dem dynamischen Startup Challenge Pitch-Wettbewerb, präsentierte und anerkannte SPIE Photonics West die besten Optik- und Photonik-Technologien, Trends und unternehmerischen Gelegenheiten. Das brandneue SPIE-Karrierezentrum bot vier Tage lang Foren, Tipps und Networking-Gelegenheiten für die berufliche Entwicklung. Darüber hinaus präsentierte Quantum West – organisiert in Partnerschaft mit dem Quantum Economic Development Consortium (QED-C) – Experten und geladene Redner, die Marktaussichten und den Weg zu einem quanten-orientierten kommerziellen Ökosystem erörterten, um das starke technische Programm zu ergänzen. Ferner verkündeten SPIE und die University of Rochester im Rahmen eines speziellen Events die Gründung eines SPIE-Absolventenstipendiums für optische Wissenschaften und Engineering im Wert von einer Million US-Dollar.

Als Teil eines erweiterten On-Demand-Programms von SPIE Photonics West stehen die Konferenzpräsentationen allen bezahlenden Teilnehmern nach der Woche mit persönlicher Anwesenheit vom 21. bis 27. Februar auf Abruf zur Verfügung. Die nahezu 4.000 Online-Präsentationen umfassen die Live-Aufzeichnungen bei der Photonics West sowie im Voraus aufgezeichnete Präsentationen von Autoren, denen es nicht möglich war, persönlich anwesend zu sein. Außer den Konferenz-Aufzeichnungen werden Poster und Poster-Vorschau-Videos sowie sämtliche aufgezeichneten Plenar- und Keynote-Präsentationen zur Ansicht zur Verfügung gestellt. Anmelden können sich darüber hinaus auch alle, die nicht teilnehmen konnten und auf die On-Demand-Inhalte der SPIE Photonics West zugreifen möchten.

Die SPIE Photonics West 2023 wird vom 28. Januar bis 2. Februar im Moscone Center in San Francisco stattfinden. Beiträge für das Event 2023 werden ab Frühjahr 2022 entgegengenommen.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studierende und Wirtschaftsfachleute zusammen, um die lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzubringen. Die 1955 gegründete Gesellschaft vernetzt und engagiert sich mit ihrer weltweiten Anhängerschaft im Rahmen von branchenführenden Konferenzen und Fachausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library sowie Möglichkeiten zur Karriereentwicklung. In den letzten fünf Jahren hat SPIE mehr als 22 Millionen US-Dollar für die internationale Optik-Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Dazu gehören Stipendien, Bildungsressourcen, Reisekostenzuschüsse, Stiftungsgelder und die Unterstützung der Entwicklung öffentlicher Richtlinien. www.spie.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220203005997/de/

Daneet Steffens

Public Relations Manager

daneets@spie.org



+1 360 685 5478

@SPIEtweets