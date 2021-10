Spotify-Aktie: 2 Schritte in Richtung Erfolg

Wenn wir eine mögliche Investitionsthese bei der Spotify-Aktie relativ simpel zusammenfassen wollten, könnten wir das einfach tun. Zum einen geht es darum, möglichst viele Nutzer in das Premium-Modell zu bringen. Das könnte für die Wachstumsgeschichte rein quantitativ überaus entscheidend sein.

Zum anderen ist es bei der Spotify-Aktie wichtig, positive Ergebnisse und freie Cashflows zu erwirtschaften. Auch das ist ein Faktor, der für die Bewertung und die Erfolgsgeschichte immer wichtiger werden dürfte.

Die Ausgangslage kennen wir. Was du vielleicht nicht weißt: Der spannende Streaming-Akteur hat jetzt gerade frisches Zahlenwerk für das dritte Quartal veröffentlicht. Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren im Hinblick auf diese beiden für die Investitionsthese relevanten Faktoren wissen sollten.

Spotify-Aktie: In Q3 Schritte in die richtige Richtung

Fangen wir vielleicht zunächst einmal bei der finanziellen Basis an. Wie wir mit Blick auf die Spotify-Aktie und das dritte Vierteljahr feststellen können, konnte der Umsatz erneut um 7 % im Quartalsvergleich und 27 % im Jahresvergleich auf 2,5 Mrd. Euro gesteigert werden. Ohne Zweifel ein solides Wachstum auf einem hohen Niveau.

Zudem erreichte man ein operatives Ergebnis in Höhe von 668 Mio. Euro, was einer Verbesserung von 37 % im Jahresvergleich entsprach. Die operative Marge beläuft sich entsprechend auf einen Wert von 26,7 %, was jedoch leicht schlechter als der Vorquartalswert von 28,4 % gewesen ist. Aber: Das ist kein Beinbruch.

Kommen wir zu unserem ersten relevanten Prüfpunkt mit Blick auf die Spotify-Aktie: Im dritten Quartal lag das Nettoergebnis bei 75 Mio. Euro. Das entspricht einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr mit einem Verlust von 40 Mio. Euro. Sowie auch einem deutlich stärkeren Ergebnis im Vergleich zum Vorquartal mit 75 Mio. Euro. Profitabilität scheint daher in Reichweite.

Auch bei der Nutzerentwicklung gibt es weitere Fortschritte. So kommt die Spotify-Aktie inzwischen auf 381 Mio. Accounts. Davon entfallen 172 Mio. auf die Premium-Nutzer gegen Entgelt. Wobei die Mehrheit mit 220 Mio. weiterhin die kostengünstige, werbefinanzierte Variante nutzt. Allerdings stehen die werbefinanzierten Nutzer im dritten Quartal für Erlöse von 323 Mio. Euro, was einem Wachstum von 75 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Augenscheinlich kann das Management jetzt zumindest diese Nutzerbasis besser monetarisieren. Aber die Premium-Nutzer bleiben mit 2,17 Mrd. Euro für den Großteil der Umsätze verantwortlich.

Ein wichtiger Schritt

Die Spotify-Aktie geht einen richtigen Schritt: Profitabilität ist in Griffweite, zumindest ist jetzt ein solides Nettoergebnis eingefahren. Zudem macht auch die Monetarisierung der Nutzer Fortschritte, wobei der Spread zwischen Premium- und werbefinanzierten Nutzern weiterhin groß erscheint.

Ob die Aktie ein Kauf ist, ist natürlich eine andere Frage. Wir erkennen jedoch, dass die eingangs skizzierte Investitionsthese an Fahrt aufnimmt. Das ist jedenfalls mein Key-Take-Away-Part.

Der Artikel Spotify-Aktie: 2 Schritte in Richtung Erfolg ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Spotify.

Motley Fool Deutschland 2021

