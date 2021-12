Square, Inc. ändert seinen Namen zu Block

Die Änderung stellt den Unterschied der aus dem Verkäufergeschäft entwickelten Marke Square gegenüber dem Unternehmen heraus

Square, Inc. (NYSE:SQ) hat heute seinen Namenswechsel zu Block bekanntgegeben. Block wird der Name des Unternehmens als übergeordnete Einheit sein. Der Name Square ist zum Synonym für das Verkäufergeschäft des Unternehmens geworden, das ein integriertes Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices für Verkäufer bietet. Dieser Schritt ermöglicht dem Verkäufergeschäft, die Marke Square zu nutzen, für die es aufgebaut wurde.

Die Änderung zu Block ist eine Bestätigung für das Wachstum des Unternehmens. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat das Unternehmen Cash App, TIDAL und TBD54566975 als Geschäftsbereiche hinzugefügt, und mit dem Namenswechsel entsteht Platz für weiteres Wachstum. Block ist ein übergeordnetes Ökosystem aus vielen Firmen, die der Zweck des wirtschaftlichen Empowerment eint. Die Marke wird von vielen Leuten genutzt: Einzelpersonen, Künstlern, Fans, Entwicklern und Verkäufern.

„Wir haben die Marke Square für unseren Geschäftsbereich Verkäufer aufgebaut, wo sie auch hingehört“, sagte Jack Dorsey, Mitgründer und CEO von Block. „Block ist ein neuer Name, aber unser Ziel des wirtschaftlichen Empowerment bleibt gleich. Ganz gleich, wie stark wir wachsen oder auf welche Weise wir uns verändern: Wir werden weiterhin Tools entwickeln, die die Teilhabe an der Wirtschaft erleichtern.“

Der Wechsel des Namens zu Block hebt das übergeordnete Unternehmen von seinen Geschäftsbereichen oder Bausteinen ab. Es wird keine organisatorischen Änderungen geben. Square, Cash App, TIDAL und TBD54566975 werden ihre jeweiligen Marken beibehalten. Eine Stammbelegschaft mit Teams etwa für Beratung, Personal und Finanzen wird weiterhin auf Unternehmensebene zur Leitung des Ökosystems beitragen. Infolge des Namenswechsels wird Square Crypto, eine getrennte Initiative des Unternehmens speziell für die Weiterentwicklung von Bitcoin, seinen Namen zu Spiral ändern.

Mit dem Namen Block verbindet das Unternehmen viele Bedeutungen: Bausteine (Blöcke), Wohnblocks und die dort ansässigen Unternehmen, Communitys, die sich auf „Block Partys“ mit viel Musik versammeln, Blockchain (ein Code-Abschnitt), und Blockaden, die zu überwinden sind.

Square Inc. wird in dieser Pressemitteilung als „Block“ bezeichnet. Die rechtliche Bezeichnung „Square, Inc.“ wird voraussichtlich offiziell zu „Block, Inc.“ geändert werden. Dies wird am oder um den 10. Dezember 2021 in Kraft treten, sobald alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Das NYSE-Tickersymbol des Unternehmens „SQ“ wird sich zu diesem Zeitpunkt nicht ändern. Alle zukünftigen Änderungen werden öffentlich bekanntgegeben. Für die Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf. Die Stammaktien der Klasse A werden weiterhin an der NYSE gehandelt, und das CUSIP-Kürzel wird sich nicht ändern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.block.xyz, oder verfolgen Sie die Unternehmensnachrichten auf Twitter @blocks und @blockIR.

Über Block

(NYSE:SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Unser Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Wir entwickeln Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.

