ST Energy Transition I Ltd. meldet Preisgestaltung des Börsengangs im Wert von 250 Mio. USD

ST Energy Transition I Ltd. (das „Unternehmen“) meldete heute die Preisgestaltung der 25.000.000 Stakeholder Aligned Initial Listing bzw. SAILSM-Wertpapiere zum Preis von 10,00 US-Dollar je SAILSM-Papier. Die SAILSM-Wertpapiere werden ab dem 3. Dezember 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Börsenkürzel „STET.U“ gehandelt.

Das Unternehmen wurde zum Zweck der Herbeiführung einer Fusion, Zusammenlegung, Aktivaübernahme, Umorganisierung, eines Aktientausches, Aktienkaufs oder ähnlichen Geschäftszusammenschlusses mit einer oder mehreren Firmen gegründet. Auch wenn das Unternehmen einen ersten Geschäftszusammenschluss mit einem Zielunternehmen in einer beliebigen Branche oder geografischen Region anstreben kann, besteht die Absicht, die Suche auf Gelegenheiten zu konzentrieren, die auf positive Art und Weise zur Energiewende und zur Technologie für saubere Energie beitragen.

Das Board of Directors des Unternehmens steht unter der Leitung des Vorsitzenden John Fredriksen und umfasst die unabhängigen Direktoren Ole-Eirik Lerøy, Cato Stonex, James O’Shaughnessy, Tore Myrholt und Annika Sigfrid. Gunnar Eliassen ist der Chief Executive Officer und Jan Erik Klepsland der Chief Financial Officer des Unternehmens.

Jedes SAILSM-Wertpapier besteht aus einer Aktie der Klasse A und einem halben einlösbaren Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie der Klasse A zum Preis von 11,50 US-Dollar je Aktie. Wenn der separate Handel mit den in den SAILSM-Wertpapieren enthaltenen Wertpapieren beginnt, werden die Aktien der Klasse A und die Optionsscheine an der New Yorker Börse unter den Börsenkürzeln „STET“ bzw. „STETWS“ notiert.

Morgan Stanley agiert als alleiniger Bookrunning Manager und Joint Lead Manager und DNB Markets agiert als Joint Lead Manager des Angebots. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine auf 45 Tage befristete Option zum Kauf von bis zu 3.750.000 zusätzlichen SAILSM-Wertpapieren zum IPO-Preis eingeräumt, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken.

Der Börsengang erfolgt ausschließlich über einen Prospekt. Sobald dieser vorliegt, sind Exemplare des Prospekts in Verbindung mit dem Angebot kostenlos auf der Website der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov) erhältlich, oder sie können bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, USA, oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com angefordert werden.

Bezüglich der in dem Börsengang angebotenen Wertpapiere wurde eine Registrierungserklärung bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser am [2.] Dezember 2021 für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Kaufangebots, und es erfolgt auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Bundesstaat oder Rechtsgebiet, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Einholung oder ein derartiger Verkauf vor der Registrierung oder Verkaufsberechtigung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder Rechtsgebiets gesetzwidrig wären.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sogenannte „zukunftsgerichtete Aussagen“, beispielsweise bezüglich des Börsengangs und der voraussichtlichen Verwendung des Nettoerlöses davon. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das oben erörterte Angebot gemäß den genannten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen oder dass der Nettoerlös wie angegeben verwendet wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Voraussetzungen, die sich in vielen Fällen der Kontrolle des Unternehmens entziehen, darunter auch denjenigen, die im Abschnitt „Risk Factors“ (Risikofaktoren) in der bei der SEC eingereichten Registrierungserklärung des Unternehmens und im vorläufigen Prospekt für das Angebot des Unternehmens erläutert werden. Exemplare davon sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, derartige Aussagen nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung zu revidieren oder abzuändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

