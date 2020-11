St. Lucia bietet 'reibungsloses' Antragsverfahren für eine virtuelle Staatsbürgerschaft

Die St. Lucia Citizenship-by-Investment Unit (CIU) hat die erste und derzeit einzige E-Payment-Plattform im karibischen Raum in Betrieb genommen. Sie ermöglicht es internationalen Investoren und ihren Familien, das Investment-Migrationsprogramm des Inselstaates vollständig online zu beantragen, was eine größere Effizienz bietet und die Bearbeitungszeit von der Antragstellung bis zur Verleihung der Staatsbürgerschaft verkürzt. Die E-Payment-Plattform kann alle mit dem Antrag verbundenen Zahlungen entgegennehmen, einschließlich der Bearbeitungs- und Sorgfaltsprüfungsgebühren, der Verwaltungsgebühren für Immobilien und Obligationen sowie der in den Nationalen Wirtschaftsfonds getätigten Investitionen.

Wie CEO Nestor Alfred sagt, steht die Bereitstellung eines sicheren, transparenten, schnellen, effizienten und professionellen Dienstes für sehr vermögende globale Investoren im Mittelpunkt der jüngsten Innovation der St. Lucia CIU, die von ihrem hausinternen IT-Team entwickelt wurde. “Während des wegen Covid-19 verhängten internationalen Lockdowns könnte die Abwicklung von Banküberweisungen den Zeitrahmen entweder um Wochen verlängern oder für unsere Investoren schlichtweg unmöglich sein. Diese selbst entwickelte, zu 100% in unserem Besitz befindliche und von uns verwaltete E-Payment- und Verarbeitungsplattform ist nahtlos in unsere neue Website integriert und wird unseren Kunden nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Kapital ersparen, da für die Verwaltung der Transaktion keine Gebühren anfallen.”

St. Lucia bietet Investoren, die sich die Staatsbürgerschaft des Landes sichern wollen, verschiedene Optionen ab 100.000 US-Dollar an. Im Mai kündigte St. Lucia als erster Karibikstaat eine neue Investmentoption als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie an. Um über die Option Covid-19 Relief Bond, die derzeit bis zum 31. Dezember 2020 läuft, Anspruch auf die Staatsbürgerschaft zu erhalten, muss eine Person mindestens 250.000 US-Dollar in eine unverzinsliche Staatsanleihe investieren, die fünf Jahre lang gehalten werden muss.

Darüber hinaus hat St. Lucia vor Kurzem mehrere wichtige Gesetzesänderungen vorgenommen, um sein Citizenship-by-Investment-Programm (Staatsbürgerschaft durch Investition) für Investoren mit Familien noch attraktiver zu machen. Die Kategorie der "anspruchsberechtigten Familienangehörigen" wurde erweitert und umfasst nun die Möglichkeit, bei allen Investitionsoptionen für die Gewährung der Staatsbürgerschaft anspruchsberechtigte Familienangehörige "hinzuzufügen". Neben Ihrem Ehepartner kann ein Investor jetzt auch Kinder bis zum Alter von 30 Jahren sowie Eltern über 55 Jahren einbeziehen, wenn sie vom Investor vollständig finanziell versorgt werden. Eine unverheiratete Schwester oder ein unverheirateter Bruder mit einem Alter unter 18 Jahren kann ebenfalls in den Antrag einbezogen werden.

Alfred betont, dass der karibische Inselstaat entschlossen ist, für seine internationalen Investoren einen Mehrwert zu schaffen, der über der nachhaltigen Rendite liegt, die durch die Verpflichtung der St. Lucia CIU zu den höchsten Standards der verantwortungsvollen Regierungsführung garantiert wird. “Wir bieten eine attraktive Investitionsrendite auf einem wettbewerbsfähigen Investitionsniveau mit visafreiem Zugang zu 146 Reisezielen weltweit, aber was diese strategische Investition wirklich untermauert, ist unser erklärtes Ziel, die Einhaltung strenger Due-Diligence-Verfahren und Rechenschaftspflichten auf höchstem Niveau bei vergleichbaren Optionen zu gewährleisten. Zu den langfristigen Wachstums- und Vermächtnisoptionen, die St. Lucia internationalen Investoren bietet, gehören neben lebenslangen Renditen für sie selbst und ihre Angehörigen auch kontinuierliche und exponentielle Wertschöpfungsmöglichkeiten durch größere globale Mobilität.”

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201118005673/de/

Ansprechpartner für die Medien:



Tajma Brown

St. Lucia Citizenship-by-Investment Unit

media@cipsaintlucia.com



+1-758-458-6050

www.cipsaintlucia.com