Starker DAX-Donnerstag nach starkem US-Arbeitsmarkt

In Erwartung der US-Arbeitsmarkdaten konnte der DAX bereits im Vorfeld einen Gewinn verbuchen. Das Zahlenwerk enttäuschte nicht und so wurde der Gewinn am Nachmittag ausgebaut. Wie lautete es im Detail und wo stehen wir im Gesamtbild?

Starker Druck im DAX

In der Vorbörse näherte sich der Deutsche Aktienindex bereits der 12.400er-Marke, an der er vergangene Woche mehrfach scheiterte. Es benötigte zwei Anläufe in dieser Region, doch dann brach bereits vor 10.00 Uhr dieser Widerstand im Markt und die nächste Kursschwelle wurde anvisiert. Sie verlief bei 12.520 Punkten und stellte das Korrekturtief aus der Vorwoche nach dem Fehlausbruch an der Oberseite dar.

Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten korrigierte der Markt noch einmal und fand diese dann 14.30 Uhr sehr überzeugend. Ein dynamischer Ausbruch auf der Oberseite folgte und brachte den DAX zu den Hochs der Vorwoche.

Im Detail sank die US-Arbeitslosenquote trotz Coronakrise den zweiten Monat in Folge. Es kehren immer mehr Menschen in eine Anstellung zurück, so dass die Arbeitslosenquote von zuvor 13,3 Prozent im Mai auf 11,1 Prozent im Juni sank. dabei wurden rund 4,8 Millionen Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Eine sehr positive Abweichung von den Schätzungen, die bei drei Millionen lag.

Zum Tagesende schloss der DAX nahe seiner Tageshochs mit einem Aufschlag von 350 Punkten. Wir stehen damit per Schlusskurs auf dem Niveau von Anfang Juni und haben folgenden starken Intraday-Chart hinterlassen:

Diese Parameter skizzierten den Handelstag:

Eröffnung 12.378,80PKT Tageshoch 12.658,17PKT Tagestief 12.370,72PKT Vortageskurs 12.260,57PKT

Welche Werte profitierten von dieser Marktentwicklung besonders?

Fast nur Gewinner im DAX

Eine erneut boomende US-Wirtschaft schafft Raum für Phantasie hinsichtlich des Exportes. Denn viele deutsche Waren sind in Amerika beliebt, vor allem die Automobile. Zwar schaffte es gestern Tesla an die Spitze der Autobauer im globalen Vergleich der Unternehmensbewertungen, wie hier im Marktgespräch nachzusehen ist:

Doch liefern noch immer die deutschen Autobauer weitaus mehr Fahrzeuge aus. So verwunderte es nicht, dass nach dem positiven US-Arbeitsmarktbericht das Vorzeigeunternehmen Daimler an der Spitze des DAX stand. Hinzu kam die Meldung, dass der Absatz in China im Juni zum Vergleich des Vorjahresmonats auf Basis vorläufiger Daten um rund 11 auf Prozent angestiegen war. Dies bedeutet ein Umsatzplus auf 2,28 Millionen Fahrzeuge und wurde vom Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) in Peking mitgeteilt.

Daimler stieg um 4,5 Prozent an und ließ die anderen Unternehmen, welche fast ausnahmslos im Gewinn notierten, im Ranking hinter sich.

Verlierer war heute erneut die Wirecard AG. Hier beendete der japanische Softbank-Konzern die Kooperation mit dem insolventen Bezahldienstleister aus dem Münchner Vorort Aschheim.

Diese Partnerschaft bestand erst seit April 2019 aber hatte eine dreistellige Millioneninvestition der Japaner und eine Vermittlung neuer Geschäftsmöglichkeiten zur Basis. Mit dieser Meldung summiert sich die Insolvenz auf fünf Tochtergesellschaften der Wirecard AG.

Folgender Überblick der DAX-Aktien im Ranking ist hier verzeichnet:

Wie wirkte sich die heutige positive Stimmung auf das mittelfristige Chartbild des DAX aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Den Test des Aufwärtstrend kommentierten wir in dieser Woche häufiger, da es auch entsprechende Berührungspunkte gab. Doch heute widmete sich der DAX der Oberseite und hat damit den skizzierten Abwärtstrend überwunden. Das Dreieck ist somit aufgelöst und mit einem Schlusskurs fast auf dem Hoch der Vorwoche kann an die positive Entwicklung aus Juni nahtlos angeknüpft werden:

Ob wir hier direkt weiter zur 13.000 laufen, muss jedoch im Nachgang des US-Arbeitsmarktes abgewogen werden. Oftmals benötigen solche Daten eine weitere Interpretation und nach der ersten Reaktion der Wall Street ist die Kaufeuphorie bereits abgeklungen.

