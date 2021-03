Starkes, durchschnittliches Quartal bei der Mercadolibre-Aktie: Und nun?

Die Mercadolibre-Aktie hat es also endlich getan: Ihr Zahlenwerk für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2020 veröffentlicht. Die Erwartungshaltung dürfte auch in Anbetracht des Vorweihnachtsquartals und in Zeiten von COVID-19 groß gewesen sein.

Aber hat Mercadolibre liefern können? Grundsätzlich können wir sagen: Ja. Allerdings auf einer eher durchschnittlichen Basis. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, was das heißt. Sowie, ob die Mercadolibre-Aktie dadurch jetzt attraktiv ist.

Mercadolibre-Aktie: Durchschnittliches Quartal …?

Grundsätzlich können wir festhalten: Die Mercadolibre-Aktie hat ein vergleichsweise durchschnittliches Quartal abgeliefert. Im letzten, vierten Quartal kletterte so beispielsweise der Umsatz im Jahresvergleich um 148,5 % auf 1,3 Mrd. US-Dollar. Zugegebenermaßen ein vergleichsweise steiler Anstieg. Allerdings schaffte es das Payment Volume lediglich auf ein Wachstum von 134,4 % im Jahresvergleich, wobei ein Wert von 15,9 Mrd. US-Dollar erzielt werden konnte. Im dritten Quartal lag die Wachstumsrate noch bei 160 % Pi mal Daumen. Immerhin: Der E-Commerce blieb trendstark mit einem Wachstum von 109,7 % beim Gross Merchandise Volume. Wobei ein Volumen von 6,6 Mrd. US-Dollar erreicht worden ist.

Mit einem Nettoergebnis von -50,6 Mio. US-Dollar hat es die Mercadolibre-Aktie nicht in die schwarzen Zahlen geschafft. Das ist allerdings alles andere als schlimm und kann als Wachstums-Wehwehchen verbucht werden. Das Ökosystem ist jedoch weiter verstärkt worden. Mercado Envios hat so beispielsweise 241 Mio. Artikel verschickt. Credito, die Kreditplattform, kommt auf ein Kreditvolumen von 479 Mio. US-Dollar. Mercado Fondo, der Vermögensverwalter, verwaltet zudem 700 Mio. US-Dollar. Wie gesagt: Das Ökosystem ist damit noch einmal größer.

Ebenfalls bemerkenswert ist außerdem, dass Mercado Pago, der Zahlungsdienstleister, konsequent sein Momentum ausbaut. Das Off-Platform-Volume stieg um 150,4 % auf währungsbereinigter Basis auf 9,2 Mrd. US-Dollar. Damit sind inzwischen fast 58 % aller Zahlungen vom Volumen her plattformfremd. Keine Frage: Dieses Segment besitzt ein eigenes Momentum.

Eine wirklich spannende Wachstumsgeschichte!

Keine Frage: Das Zahlenwerk ist jetzt nicht unzweifelhaft der Hit oder eine großartige, positive Überraschung. Allerdings sehr solide und deutlich dreistellig von den Wachstumsraten her. Das zeigt, dass die Investitionsthese der Mercadolibre-Aktie weiterhin intakt ist.

Dabei können die Anteilsscheine zwei trendstarke Megatrends vorweisen, die besonders viel Potenzial besitzen. Wobei neben dem E-Commerce der eigenständige Zahlungsdienstleister Mercado Pago eine besondere Bedeutung bekommt. Mir zeigt das: Mit einer Marktkapitalisierung von 85 Mrd. US-Dollar ist das Potenzial nicht ausgereizt. Vielleicht bleibt der Kurssprung nach diesem Zahlenwerk aus. Langfristig, da bin ich mir fast sicher, wird es jedoch einen besondere beim Wachstum geben.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt auf Basis des vierten Quartals außerdem bei ca. 16,3. Das könnte weiterhin ein attraktiver Wert sein, um vielleicht sogar jetzt einen näheren Blick zu riskieren.

The post Starkes, durchschnittliches Quartal bei der Mercadolibre-Aktie: Und nun? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Der neue Fintech-Star

Fintech erobert die Finanzbranche. Und das rasante Wachstum bringt große Chancen für Anleger.

Die meisten wissen nicht, dass es ein unbekanntes Unternehmen aus den Niederlanden gibt, das mit großem Erfolg die Finanzwelt mit seinen stark nachgefragten Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung erobert. Unsere Analysten schätzen seine Zukunftschancen als sehr gut ein. The Motley Fool hat einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Mercadolibre.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images