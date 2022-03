Steht Deutschland nun vor einer Rezession?

Die Prognose für das Wirtschaftswachstum wurde nach unten korrigiert und die Inflation steigt vorläufigen Zahlen zufolge weiter an.

Welche Auswirkungen Putins Krieg noch für die Märkte haben wird, wie es beim Ölpreis weitergeht und was nun von der EZB kommen muss, um die hohe Inflation einzudämmen, verrät Robert Greil von Merck und Finck. Der Chefstratege erklärt die Zusammenhänge und Folgen der geopolitischen Lage für die Börse. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV spricht er darüber, was die Anleger noch erwartet und wie sie sich in der aktuell gut am Aktienmarkt positionieren können.

Zugehörige Wertpapiere: