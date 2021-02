Steigende US-Renditen lassen US-Technologiesektor fallen

US 10Y Bond Yield - Kurs: 1,509 % (Bonds)

So zum Beispiel der US-Technologiesektor, der bisher in großen Teilen die mehrjährige Erholung am US-Aktienmarkt getragen hat. Kapitalintensive Geschäftsmodelle lassen Federn. Im Research einiger Investmenthäuser wurde auf die mögliche Problematik zu schnell zu deutlich steigender Renditen hingewiesen. Je nach Haus wurde bei 1,3 % bzw. 1,4 % bei den 10jährigen US-Renditen die Triggermarke definiert, ab deren Überwinden korrelationstechnisch Gegenwind für die Aktienmärkte entstehen würde. Der Nasdaq100 fällt seit 12. Februar teilweise steil nach unten ab, die Renditen begannen da über 1,2 % anzusteigen.

Ein Jahr, nachdem aus der Corona-Epidemie in China eine Corona-Pandemie wurde, kommt es am Markt der Staatsanleihen zu enormer Bewegung.

US 10Y Bond Yield vs Nasdaq100

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)