Steinmeier verurteilt Sturm auf Reichstag als "unerträglich"

Berlin (Reuters) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Sturm auf das Reichstagsgebäude bei den Corna-Demonstrationen vom Wochenende erneut scharf verurteilt.

Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, "das ist nicht nur verabscheuenswürdig, sondern angesichts der Geschichte diese Ortes geradezu unerträglich", sagte Steinmeier am Montag in Berlin im Beisein der Polizisten, die den Demonstranten am Samstag den Zugang zum Reichstagsgebäude versperrt hatten. "Wir dulden keine antidemokratische Hetze und keine Herabwürdigung der Bundesrepublik Deutschland", fügte das Staatsoberhaupt hinzu. Den Polizisten dankte Steinmeier für deren Eingreifen.

"Unsere Demokratie lebt und kann sich ihrer Feinde erwehren", sagte Steinmeier. Allerdings: "Die Verteidigung der freiheitlichen Demokratie obliegt nicht allein der Polizei." Das sei vielmehr Aufgabe der gesamten Gesellschaft und eines jeden Einzelnen. Insofern müsse man sich bei Demonstrationen schon fragen, mit wem man da demonstriere. "Der Rechtsextremismus hat tiefgreifende Wurzeln in unserer Gesellschaft, er ist eine ernsthafte Gefahr." Wer sich davon nicht aktiv abgrenze, "macht sich mit ihnen gemein".

Am Samstag hatten laut dem Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) bis zu 3000 "Reichsbürger und Extremisten" in Berlin demonstriert. Sie schlossen sich den Protesten gegen die bestehenden Corona-Auflagen an. Am Reichstagsgebäude durchbrachen mehrere hundert Demonstranten eine Absperrung und stürmten die Treppe hinauf. Zunächst konnten sie von drei Polizisten in Schach gehalten werden, und die Beamten konnten ein Eindringen in das Gebäude verhindern.