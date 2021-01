Stewart Title® kündigt Eröffnung einer neuen europäischen Versicherung an

Stewart Title Limited, die Versicherung für Transaktionen von Stewart in Großbritannien, auf den Bahamas und in Australien (zuvor auch in Europa), kündigte heute die Eröffnung einer neuen Niederlassung auf Malta an. Der neue Versicherungsträger wird den Namen Stewart Title Europe Limited erhalten und sämtliche Transaktionen in der Europäischen Union abwickeln.

Tomasz Klodowski, Managing Director, wird weiterhin die europäischen Geschäftstätigkeiten und die dortige Geschäftsentwicklung beaufsichtigen.

„Bei Stewart haben sich im letzten Jahr zahlreiche Veränderungen ergeben, die rundum positiv waren und uns in Position für ein künftiges Wachstum gebracht haben“, so Steven Lessack, Stewart Group President. „Unsere neue Geschäftseinheit in Europa sieht sich für die Unterstützung dieses Wachstums gewappnet. Wir können somit unseren Kunden in der Region weiterhin einen starken Partner für die Rechtstitelversicherung anbieten, wobei wir die Expertise und den erstklassigen Service liefern, die für Stewart zum Markenzeichen geworden sind.“

Stewart Title Europe Limited wird seine Versicherungskontakte vor Ort und in der Region beibehalten und damit die vielseitige Erfahrung, Vertrautheit mit dem Markt und zuverlässige Betreuung liefern, die seine Kunden inzwischen erwarten. Die langfristige Präsenz von Stewart in Europa, die bemerkenswerten Abschlüsse, die es in der Region unterzeichnet hat, und seine Finanzstärke sprechen alle für die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden die bestmögliche Unterstützung zu bieten.

Transaktionen in Großbritannien werden weiterhin von Stewart Title Limited abgewickelt, dem Londoner Zeichner des Unternehmens für Großbritannien.

Die neue Niederlassung auf Malta wird ihren Sitz im Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, St Julian’s SWQ 3334 Malta haben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter stewarteu.com.

Über Stewart Title Limited

Stewart Title Limited ist ein von der Prudential Regulation Authority zugelassenes und von der Financial Conduct Authority sowie der Prudential Regulation Authority kontrolliertes Rechtstitelversicherungsunternehmen. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stewart Title Guaranty Company versichert Stewart Title Limited die Transaktionen von Stewart in Großbritannien, auf den Bahamas und in Australien. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Stewart Title Europe Limited, wirkt als Zeichner der Transaktionen in der Europäischen Union. Das Unternehmen bietet Rechtstitelversicherungen an, mit deren Hilfe Kunden schwierige Titelsituationen kreativ bewältigen können, um so ihre Transaktionen effizient und sicher abzuschließen. Weitere Informationen sind unter stewartuk.com oder stewarteu.com erhältlich.

Über Stewart

Stewart (NYSE-STC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Immobiliendienstleistungen, das Produkte und Dienstleistungen über seine Direktvertriebsbüros, das Netzwerk von Stewart Trusted Providers™ und die Unternehmensgruppe anbietet. Von Eigentumsversicherungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien und Abschluss- sowie Abrechnungsdienstleistungen bis hin zu spezialisierten Angeboten für die Hypothekenbranche bieten wir umfassenden Service, umfassende Fachkompetenz und Lösungen an, die unsere Kunden für jede Immobilientransaktion benötigen. Stewart ist bestrebt, sich als führendes Dienstleistungsunternehmen für Rechtstitel zu positionieren und sich dazu mit den Kunden als Partner gegenseitig zum Erfolg zu verhelfen. Mehr darüber unter stewart.com.

Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

