STITCH FIX - Starke Zahlen, schwacher Chart

Die Stitch-Fix-Aktie hat den Lesern des GodmodeTraders gerade im vergangenen Jahr viel Freude bereitet. Doch war die Entwicklung in den letzten Monaten wiederum eine klare Enttäuschung. Interessanterweise war ein gerissenes Up-Gap infolge des letzten Quartalsberichts zugleich der Anfang vom Ende. Damit schloss die Aktie eine weitere Kurslücke aus dem März bei 66,97 USD, fiel anschließend aber wie ein Stein.

Gemessen am Vorwochentief steht eine Halbierung innerhalb von drei Monaten zu Buche. Dabei unterschritt die Aktie die Unterstützung bei 37,72 USD und drehte erst am EMA200 Woche wieder ein. Inzwischen ist zumindest der Support bei 37,72 USD zurückerobert.

Stitch-Fix-Aktie (Wochenchart)

Gestern meldete das Online-Modeunternehmen die Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal 2020/21. Und diese fielen sehr gut aus. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahresquartal um 29 % auf 571,2 Mio. USD. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 21,5 Mio. USD oder 0,19 USD je Aktie hängen. Analysten hatten hingegen nur mit Erlösen von 547,9 Mio. USD und sogar einem Verlust je Aktie von 0,13 USD gerechnet. Auf Gesamtjahressicht meldete das Management einen Umsatz von 2,1 Mrd. USD. Dort reichte es aber noch nicht ganz für einen Gewinn. Der Verlust belief sich auf 8,9 Mio. USD oder 0,08 USD je Aktie.

Für das neue Geschäftsjahr 2021/22 erwartet Stitch Fix einen Umsatzanstieg um über 15 % und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2 %. Untenstehende Tabelle zeigt, dass der Markt dem Unternehmen weiterhin nicht viel zutraut. Interessant ist das überschaubare KUV der Aktie von um die 2. Auch ist die Short-Quote der Aktie weiterhin hoch, fast 20 % der Aktien sind leerverkauft.

Dennoch ist der Chart weiter bärisch zu werten. Der heutige Anstieg ist schlichtweg zu wenig, könnte sich aber in Richtung 43,70 USD fortsetzen, wo der EMA50 und das letzte Zwischenhoch einen Kreuzwiderstand bilden. Dort werden die Karten neu gemischt. Der Abwärtstrend seit Juni ist voll intakt.

Fazit: Wieder einmal überrascht das Management von Stitch Fix positiv. Beim letzten Mal hatte dies aber eine Halbierung des Aktienkurses zur Folge. Die Aktie ist von Shortsellern dominiert, wenngleich kurzfristig weiteres Erholungspotenzial in Richtung 43,79 USD besteht.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,71 2,08 2,46 Ergebnis je Aktie in USD -0,66 -0,42 -0,41 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 2,5 2,1 1,7 PEG 2,6 41,3 *e = erwartet

Stitch-Fix-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)