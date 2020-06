Stratec lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die Stratec SE (ISIN: DE000STRA555) wird an diesem Montag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Stratec wird den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,84 Euro je Aktie vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,82 Euro) ist dies eine Anhebung um 2,4 Prozent. Damit sollen die Aktionäre seit Aufnahme der Dividendenzahlung im Jahr 2004 das 16. Mal in Folge eine höhere Dividende erhalten.

Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns aus Birkenfeld liegt beim aktuellen Kursniveau von 80,00 Euro bei 1,05 Prozent. Der Laborgerätehersteller erzielte im ersten Quartal 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 56,5 Mio. Euro (Vorjahr: 46,6 Mio. Euro), wie bereits im Mai berichtet wurde. Das adjustierte EBIT belief sich auf 7,66 Mio. Euro gegenüber 4,98 Mio. Euro im Vorjahr. Das adjustierte Ergebnis je Aktie betrug 0,52 Euro gegenüber 0,31 Euro im Vorjahr.

Stratec projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Die Partner sind überwiegend global agierende Unternehmen in der In-vitro-Diagnostik-Industrie. Es werden rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de