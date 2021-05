Streit über Fischereirechte - Französische Fischer protestieren vor Jersey

Paris (Reuters) - Im Ärmelkanal spitzt sich der Streit zwischen Frankreich und Großbritannien über die Vergabe von Fischereirechten im Zuge des Brexit zu.

Französische Fischer nahmen am Donnerstagmorgen mit ihren Trawlern Kurs auf die britische Kanalinsel Jersey, um gegen die Erteilung von Lizenzen zu protestieren, die ihrer Ansicht nach den Zugang zu den dortigen Gewässern zu sehr einschränken. Großbritannien entsandte derweil zwei Patrouillenboote der Marine zu der Insel, die etwa 23 Kilometer von der französischen und 140 Kilometer von der britischen Küste entfernt liegt. Am Mittwoch hatte die für Meerespolitik zuständige französische Ministerin Annick Girardin gedroht, die Stromversorgung Jerseys zu kappen, sollten die französischen Fischer keinen uneingeschränkten Zugang zu den Fanggründen erhalten.

Hugo Lehuby vom Fischereikomitee der französischen Region Normandie sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Ziel der Protestaktion sei es, die Unzufriedenheit über die Lizenzerteilung auszudrücken. "Das ist keine Blockade. Es ist nicht unsere Absicht, irgendwas zu zerschlagen." Einige Fischtrawler liefen aber im Hafen von Jersey ein und einer von ihnen bezog vorübergehend direkt vor einer vor Anker liegenden Fähre Position, wie aus Beiträgen in den sozialen Medien hervorging. Die britischen Marineschiffe hielten sich unterdessen wenige Kilometer von den französischen Trawlern auf, wie auf der Website marinetraffic.com zu sehen war, auf der sich Positionen von Schiffen verfolgen lassen.

Der Zorn der französischen Fischer entzündet sich an neuen Fischereilizenzen der Jersey-Inselregierung. Ministerin Girardin erklärte, es widere sie an, dass Jersey nun unter anderem einseitig festgelegt habe, wie lange französische Fischerboote in deren Gewässern sein dürften. Gemäß Brexit-Vertrag müsse es aber uneingeschränkt Zugang geben. Die Behörden auf Jersey vertreten hingegen die Auffassung, dass die neuen Lizenzen in Einklang mit den Post-Brexit-Handelsvereinbarungen stehen. Die Fischereirechte in britischen Gewässern waren einer der Hauptstreitpunkte bei den Brexit-Verhandlungen gewesen. Erst Ende 2020 gelang nach zähem Ringen ein Durchbruch.