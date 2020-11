Sun Life Financial schüttet eine unveränderte Dividende aus

Der kanadische Finanzdienstleister Sun Life Financial Inc. (ISIN: CA8667961053, TSE: SLF) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,55 kanadischen Dollar (CAD) an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 31. Dezember 2020 (Record date: 25. November 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,20 CAD ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 54,96 CAD 4,00 Prozent (Stand: 4. November 2020).

Sun Life wurde 1865 gegründet und hat seinen Firmensitz in Toronto. Der Konzern ist mit seinen Finanzdienstleistungen, insbesondere dem Sektor Lebensversicherungen, in Kanada, den USA, England, Irland sowie in Asien tätig. Im dritten Quartal 2020 lag der berichtete Ertrag bei 750 Mio. CAD nach 681 Mio. CAD im Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis lag der Ertrag bei 842 Mio. CAD nach 809 Mio. CAD im Vorjahr, wie Sun Life Financial ebenfalls am Mittwoch berichtete.

Die Aktie des Unternehmens ist an der Börse in Toronto notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 auf dem derzeitigen Kursniveau mit 7,18 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 32,1 Mrd. CAD (Stand: 4. November 2020).

Redaktion MyDividends.de