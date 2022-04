Superior Plus kündigt monatliche Dividende an

Der kanadische Konzern Superior Plus Corp. (ISIN: CA86828P1036, TSE: SPB) zahlt für den Monat April eine Dividende in Höhe von 0,06 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie an seine Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 13. Mai 2022 (Ex-Dividenden Tag: 28. April 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,72 CAD. Beim aktuellen Börsenkurs von 11,83 CAD (Stand: 8. April 2022) beträgt die derzeitige Dividendenrendite 6,09 Prozent. Superior Plus, mit Firmensitz in Toronto, in der Provinz Ontario, ist ein Mischkonzern, der vorrangig in den zwei Bereichen Energy Services (Vertrieb von Propan und Destillaten) sowie Chemie (Herstellung und Verkauf von chemischen Mitteln) tätig ist. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 824,9 Mio. CAD (Vorjahr: 561,9 Mio. CAD), wie am 17. Februar 2022 berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Börse Toronto mit 9,00 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,06 Mrd. CAD (Stand: 8. April 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de